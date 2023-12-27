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Іноземцям буде простіше вести бізнес. Мінцифри почало тестувати програму е-резидентства
Міністерство цифрової трансформації розпочало закрите бета-тестування програми електронного резидентства uResidency. Вона спрямована на покращення умов для ведення іноземного бізнесу в Україні, повідомила пресслужба відомства.
Передбачається, що програма дасть можливість громадянам інших країн реєструвати бізнес в Україні та вести його з будь-якої точки світу. Всі процеси – від подання заявки на отримання статусу е-резидента до сплати податків – відбуватимуться онлайн.
Для України є такі переваги від uResidency:
- податки е-резидентів надходитимуть в український бюджет;
- розвиток банківської сфери через масштабування цифрових продуктів на іноземні ринки;
- додаткові можливості для залучення інвестицій;
- зростання позиції в міжнародних рейтингах, наприклад, щодо легкості ведення бізнесу в країні.
Програма орієнтована на власників малого бізнесу з Азії та Європи. Зокрема, IT-спеціалістів і фахівців у сфері креативної економіки.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Після бета-тестування uResidency стане доступна громадянам пілотних чотирьох країн: Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.
Як працюватиме е-Резидентство?
Верховна Рада підтримала законопроєкт про запровадження програми електронного резидентства в жовтні 2022 року.
Передбачалося, що алгоритм отримання статусу е-резидента буде наступним:
- фахівець реєструється через систему "Е-резидент", яка буде складовою "Дії", й проходить фінансову та безпекову перевірку;
- якщо все добре, особа стає електронним резидентом та отримує електронний цифровий підпис;
- відкриває дистанційно рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента;
- підприємець працює та сплачує податок – 5% доходів в рамках ліміту ФОП 3-ї групи, а якщо більше ліміту – за ставкою 15%.
Згідно з законодавством, е-резидентами не можуть бути:
- іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні або є податковими резидентами України;
- особи без громадянства;
- особи, які одержують доходи з джерелом походження з України за товари, роботи, послуги (крім пасивних доходів);
- особи, які є громадянами, резидентами або живуть у країнах, які не включені до переліку держав, котрі підпадають під дію програми;
- громадяни України.