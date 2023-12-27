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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Іноземцям буде простіше вести бізнес. Мінцифри почало тестувати програму е-резидентства

Бізнес, смартфон, ноутбук
Бізнес. Фото: Firmbee / Pixabay

Міністерство цифрової трансформації розпочало закрите бета-тестування програми електронного резидентства uResidency. Вона спрямована на покращення умов для ведення іноземного бізнесу в Україні, повідомила пресслужба відомства.

Передбачається, що програма дасть можливість громадянам інших країн реєструвати бізнес в Україні та вести його з будь-якої точки світу. Всі процеси – від подання заявки на отримання статусу е-резидента до сплати податків – відбуватимуться онлайн.

Для України є такі переваги від uResidency:

  • податки е-резидентів надходитимуть в український бюджет;
  • розвиток банківської сфери через масштабування цифрових продуктів на іноземні ринки;
  • додаткові можливості для залучення інвестицій;
  • зростання позиції в міжнародних рейтингах, наприклад, щодо легкості ведення бізнесу в країні.

Програма орієнтована на власників малого бізнесу з Азії та Європи. Зокрема, IT-спеціалістів і фахівців у сфері креативної економіки.

Після бета-тестування uResidency стане доступна громадянам пілотних чотирьох країн: Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. 

Як працюватиме е-Резидентство?

Верховна Рада підтримала законопроєкт про запровадження програми електронного резидентства в жовтні 2022 року.

Передбачалося, що алгоритм отримання статусу е-резидента буде наступним:

  • фахівець реєструється через систему "Е-резидент", яка буде складовою "Дії", й проходить фінансову та безпекову перевірку;
  • якщо все добре, особа стає електронним резидентом та отримує електронний цифровий підпис;
  • відкриває дистанційно рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента;
  • підприємець працює та сплачує податок – 5% доходів в рамках ліміту ФОП 3-ї групи, а якщо більше ліміту – за ставкою 15%.

Згідно з законодавством, е-резидентами не можуть бути:

  • іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні або є податковими резидентами України;
  • особи без громадянства;
  • особи, які одержують доходи з джерелом походження з України за товари, роботи, послуги (крім пасивних доходів);
  • особи, які є громадянами, резидентами або живуть у країнах, які не включені до переліку держав, котрі підпадають під дію програми;
  • громадяни України.
Автор:
Артем Ющенко