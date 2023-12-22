Зменшить навантаження на бізнес: в Україні скасують 74% регуляторних інструментів в державних санітарних правилах і нормах

В Україні пропонують скасувати 221 регуляторний інструмент в державних санітарних правилах і нормах через неактуальність та застарілість або ж дублювання з іншими інструментами державного регулювання.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що таку рекомендацію Міжвідомча робоча група з дерегуляції ухвалила на засіданні 21 грудня 2023 року.

Загалом, рекомендовано скасувати 74% регуляторних інструменти в державних санітарних правилах і нормах із опрацьованих 298 інструментів.

Що пропонують скасувати:

Погодження проекту перепрофілювання підприємства

Погодження використання пічного опалення в комп'ютерних ігрових закладах, що розташовані у сільській місцевості, з кількістю ігрових місць до 10

Погодження тексту етикетки для маркування питної води фасованої та іншої супровідної інформації щодо її походження та властивостей

Погодження періодичності та обсягу проведення бактеріологічного контролю виробництва

Погодження матеріалів для виготовлення друкованих виробів для дітей

Погодження графіку і обсягу радіаційного контролю при повсякденній експлуатації рентгенівського кабінету

Повідомлення про намір здійснювати практичну діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання

Погодження встановлення категорії підприємства або об'єкта, що застосовує радіаційно-ядерні технології або використовує ДІВ

Крім того, 47 інструментів рекомендовано оптимізувати та привести у відповідність до чинного законодавства.

Пропонується оптимізувати:

Експертний висновок про якість і безпеку продукції тваринного та рослинного походження

Реєстрацію хімічних та біологічних речовин, синтетичних та полімерних матеріалів, які призначені для використання у вугільній промисловості

Дозвіл на реалізацію готових яйцепродуктів з підприємства

Без змін пропонується залишити лише 30 регуляторних інструментів із 298.

"Скасування застарілих та не актуальних інструментів у санітарних правилах і нормах зменшить навантаження на бізнес. Зокрема, підприємці зможуть заощадити час та гроші за рахунок зменшення кількості дозвільних документів, які необхідно отримувати. А це, своєю чергою, призведе до зростання бізнесу та стабілізації економіки України в цілому", – зазначив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Зауважимо, в Україні триває реформа дерегуляції роботи підприємців. Щоби спростити умови ведення бізнесу, у січні 2023 року Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, яка вже переглянула 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити. Станом на 12 грудня, скасовано вже 100 інструментів.

В Україні запрацював сайт, на якому відображатиметься повна інформацію про перебіг, досягнення та цілі реформи дерегуляції. Сайт deregulation.me.gov.ua містить форму зворотнього зв’язку для підприємців, за якою вони можуть лишити відгук про ухвалені зміни та запропонувати нові.

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