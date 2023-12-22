Уменьшит нагрузку на бизнес: в Украине отменят 74% регуляторных инструментов в государственных санитарных правилах и нормах

В Украине предлагают отменить 221 регуляторный инструмент в государственных санитарных правилах и нормах из-за неактуальности или же дублирования с другими инструментами государственного регулирования.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что такую рекомендацию Межведомственная рабочая группа по дерегуляции приняла на заседании 21 декабря 2023 года.

В общем, рекомендовано отменить 74% регуляторных инструментов в государственных санитарных правилах и нормах из проработанных 298 инструментов.

Что предлагают отменить:

Согласование проекта перепрофилирования предприятия

Согласование использования печного отопления в компьютерных игровых заведениях в сельской местности с количеством игровых мест до 10

Согласование текста этикетки для маркировки питьевой воды фасованной и другой сопроводительной информации о ее происхождении и свойствах

Согласование периодичности и объема проведения бактериологического контроля.

Согласование материалов для изготовления печатных изделий для детей

Согласование графика и объема радиационного контроля при повседневной эксплуатации рентгеновского кабинета

Уведомление о намерении осуществлять практическую деятельность с источниками ионизирующего излучения

Согласование установления категории предприятия или объекта, применяющего радиационно-ядерные технологии или использующего ИИИ

Кроме того, 47 инструментов рекомендуется оптимизировать и привести в соответствие с действующим законодательством.

Предлагается оптимизировать:

Экспертный вывод о качестве и безопасности продукции животного и растительного происхождения

Регистрация химических и биологических веществ, синтетических и полимерных материалов, предназначенных для использования в угольной промышленности

Разрешение на реализацию готовых яйцепродуктов с предприятия

Без изменений предлагается оставить только 30 регуляторных инструментов из 298.

"Отмена устаревших и не актуальных инструментов в санитарных правилах и нормах уменьшит нагрузку на бизнес. В частности, предприниматели смогут сэкономить время и деньги за счет уменьшения количества разрешительных документов, которые необходимо получать. А это, в свою очередь, приведет к росту бизнеса и стабилизации экономики Украины в целом", – отметил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Заметим, что в Украине продолжается реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, в январе 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции, которая уже просмотрела 1323 регуляторных инструмента для бизнеса. Из них 456 рекомендовано отменить, 584 – упростить. По состоянию на 12 декабря отменено уже 100 инструментов.

В Украине заработал сайт, на котором будет отображаться полная информация о ходе, достижениях и целях реформы дерегуляции. Сайт deregulation.me.gov.ua содержит форму обратной связи для предпринимателей, по которой они могут оставить отзыв о принятых изменениях и предложить новые.

Источник фото: ua.depositphotos.com