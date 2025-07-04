Бизнес без очередей: Ощадбанк присоединился к сервису "е-Предприниматель"

Ощадбанк присоединился к государственному сервису "е-Предприниматель" на портале "Дія".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Ощадбанк упростил старт бизнеса

Теперь пользователи могут открывать банковский счет для ведения предпринимательской деятельности одновременно с регистрацией бизнеса — полностью дистанционно и без посещения банковского отделения.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

авторизоваться на портале "Дія";

выбрать услугу "е-Предприниматель";

в списке банков-партнеров выбрать Ощадбанк;

заполнить заявление и подписать его с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Новый сервис упрощает старт предпринимательской деятельности и еще один шаг к цифровизации банковских услуг в Украине.

"Присоединение к сервису "е-Предприниматель" — еще один шаг в цифровой трансформации банковских услуг Ощада и подтверждение нашей миссии сделать финансовые инструменты максимально доступными для украинского бизнеса", — отметила Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, ответственная за ММСБ.

Услуга "е-Предприниматель"

"е-Предприниматель" — сервис для упрощения ведения бизнеса в приложении "Дія".

Предприниматели поначалу могли получить доступ к 10 государственным услугам с помощью одного обращения. Позже разработчики добавили еще пять.

"е-Предприниматель" предлагает готовые пакеты услуг, специально подобранные для разных видов малого бизнеса (кафе, салоны красоты и т.п.), что делает ее удобной как для новичков, так и для опытных предпринимателей. Кроме того, все результаты предоставления услуг можно отслеживать непосредственно в приложении "Дія".