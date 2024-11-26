Еще один банк присоединился к сервису "е-Підприємець"

Государственный Sense Bank присоединился к сервису "е-Підприємець". Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

В Telegram-канале "Дія" отмечается, что теперь количество банков на выбор увеличилось до четырех. Также добавляется, что сервисом "е-Підприємець" в "Дії" уже воспользовались 1954 украинца.

При регистрации физического лица-предпринимателя на портале государственных услуг "Дія" можно сразу же автоматически открыть счет в Sense Bank. Для этого нужно выбрать опцию открытия счета в банке при оформлении.

Как открыть счет ФЛП в Sense Bank

Для открытия счета физического лица-предпринимателя с помощью "Дія" требуется:

· быть клиентом Sense Bank как физическое лицо или зарегистрироваться в приложении Sense SuperApp;

· авторизироваться в личном кабинете на портале "Дія" или подать заявление на регистрацию ФЛП и заполнить онлайн форму;

· выбрать опцию открытия счета в Sense Bank;

· пройти опросник от финучреждения;

· подписать анкету-заявление электронной подписью - "Підпис.Дія".

После этого заявление на открытие счета автоматически будет передано в банк для онлайн-рассмотрения. Результат клиент сможет увидеть в своем кабинете на портале "Дія" или получить уведомление от финансового учреждения через SMS. После успешного открытия счета ФЛП в мобильном приложении Sense Super App сразу станет доступна функция выпуска цифровой бизнес-карты.

Клиент может воспользоваться всем функционалом для ФЛП, например быстро уплачивать налоги, получать оплаты по номеру бизнес-карты, по реквизитам IBAN или QR-коду, продавать валюту онлайн 24/7, переводить без комиссий средства со счета ФЛП на личную карту в один клик, формировать выписки и справки, заказывать наличные деньги и многое другое, отметили в банке.

В свою очередь директор реинжиниринга публичных услуг Минцифры Зоряна Стецюк подчеркнула, что интеграция Sense Bank в "е-Підприємець" - это еще один шаг к созданию удобной бизнес-среды для предпринимателей.

Услуга "е-Підприємець"

"е-Підприємець" — сервис для упрощения ведения бизнеса в приложении "Дія".

Предприниматели изначально могли получить доступ к 10 государственным услугам с помощью одного обращения. Позже разработчики добавили еще пять.

"е-ПІдприємець" предлагает готовые пакеты услуг, специально подобранные для разных видов малого бизнеса (кафе, салоны красоты и т.п.), что делает услугу удобной как для новичков, так и для опытных предпринимателей. Кроме того, все результаты предоставления услуг можно отслеживать непосредственно в приложении. "Дія".