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IT и Телеком
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Зарегистрировать ООО в "Дія" стало еще проще: что изменилось

Зарегистрировать ООО в "Дія" стало еще проще: что изменилось
Изображение: "Дія"

В процесс регистрации ООО на портале "Дія" добавили новые функции, благодаря которым вся процедура длится 5 минут вместо 20.

Об этом сообщают в пресс-службе "Дія".

Что включает обновление

Согласно сообщению, среди обновлений есть следующие функции:

  • автоматическое определение конечного бенефициарного собственника — если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и он имеет биометрический документ;
  • все имеющиеся данные из реестров подтянутся автоматически, так что вам останется добавить только то, что отсутствует;
  • удобный интерфейс: адаптированные подсказки и оптимизированные этапы регистрации облегчат процесс и снизят риск ошибок.

Как зарегистрировать ООО в "Дія"

Для того чтобы зарегистрировать компанию в "Дія", нужно:

  • авторизоваться на портале "Дія";
  • заполнить заявление о регистрации ООО;
  • подписать его электронной подписью;
  • после этого, если заявитель удовлетворяет все условия, регистрация ООО автоматически состоится всего за несколько секунд.

Добавим, что услуга реализована Министерством цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины при поддержке EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемого правительством Швейцарии.

Услуга "єПідприємець"

Добавим, что в июне в "Дія" была запущена услуга "єПідприємець", которая объединила сразу 10 услуг. Сервисом могут воспользоваться будущие предприниматели, а действующий бизнес может получить дополнительные услуги. Выписки, декларации и результаты предоставления услуг будут под рукой — в "Дія".

"єПідприємець" предлагает готовые наборы услуг, специально подобранные для разных видов малого бизнеса (кафе, салоны красоты и т.д.), что делает его удобным как новичкам, так и опытным предпринимателям. А результаты предоставления услуг можно отслеживать непосредственно в приложении "Дія".

Автор:
Ольга Колесниченко