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Зарегистрировать ООО в "Дія" стало еще проще: что изменилось
В процесс регистрации ООО на портале "Дія" добавили новые функции, благодаря которым вся процедура длится 5 минут вместо 20.
Об этом сообщают в пресс-службе "Дія".
Что включает обновление
Согласно сообщению, среди обновлений есть следующие функции:
- автоматическое определение конечного бенефициарного собственника — если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и он имеет биометрический документ;
- все имеющиеся данные из реестров подтянутся автоматически, так что вам останется добавить только то, что отсутствует;
- удобный интерфейс: адаптированные подсказки и оптимизированные этапы регистрации облегчат процесс и снизят риск ошибок.
Как зарегистрировать ООО в "Дія"
Для того чтобы зарегистрировать компанию в "Дія", нужно:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- авторизоваться на портале "Дія";
- заполнить заявление о регистрации ООО;
- подписать его электронной подписью;
- после этого, если заявитель удовлетворяет все условия, регистрация ООО автоматически состоится всего за несколько секунд.
Добавим, что услуга реализована Министерством цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины при поддержке EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемого правительством Швейцарии.
Услуга "єПідприємець"
Добавим, что в июне в "Дія" была запущена услуга "єПідприємець", которая объединила сразу 10 услуг. Сервисом могут воспользоваться будущие предприниматели, а действующий бизнес может получить дополнительные услуги. Выписки, декларации и результаты предоставления услуг будут под рукой — в "Дія".
"єПідприємець" предлагает готовые наборы услуг, специально подобранные для разных видов малого бизнеса (кафе, салоны красоты и т.д.), что делает его удобным как новичкам, так и опытным предпринимателям. А результаты предоставления услуг можно отслеживать непосредственно в приложении "Дія".