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Зареєструвати ТОВ у "Дії" стало ще простіше: що змінилось
В процес реєстрації ТОВ на порталі "Дія" додали нові функції, завдяки яким вся процедура триває 5 хвилин заміть 20.
Про це повідомляють у пресслужбі "Дії".
Що включає оновлення
Згідно з повідомленням, серед оновлень є наступні функції:
- автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника — якщо частка засновника в статутному капіталі становить 25% і більше та він має біометричний документ;
- усі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тож вам залишиться додати лише те, що відсутнє;
- зручний інтерфейс: адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшать процес і знизять ризик помилок.
Як зареєструвати ТОВ у "Дії"
Для того, щоб зареєструвати компанію у "Дії", потрібно:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- авторизуватися на порталі "Дія";
- заповнити заяву на реєстрацію ТОВ;
- підписати її електронним підписом;
- після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться всього за кілька секунд.
Додамо, що послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.
Послуга "єПідприємець"
Додамо, що у червні в "Дії" запустили послугу "єПідприємець", яка об'єднала одразу 10 послуг. Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. Витяги, декларації й результати надання послуг будуть під рукою — в "Дії".
"єПідприємець" пропонує готові набори послуг, спеціально підібрані для різних видів малого бізнесу (кафе, салони краси тощо), що робить його зручним як для новачків, так і для досвідчених підприємців. А результати надання послуг можна відстежувати безпосередньо у застосунку "Дія".