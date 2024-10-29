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Зареєструвати ТОВ у "Дії" стало ще простіше: що змінилось

Зареєструвати ТОВ у "Дії" стало ще простіше: що змінилось
Зображення: "Дія"

В процес реєстрації ТОВ на порталі "Дія" додали нові функції, завдяки яким вся процедура триває 5 хвилин заміть 20.

Про це повідомляють у пресслужбі "Дії".

Що включає оновлення

Згідно з повідомленням, серед оновлень є наступні функції:

  • автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника —  якщо частка засновника в статутному капіталі становить 25% і більше та він має біометричний документ; 
  • усі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тож вам залишиться додати лише те, що відсутнє; 
  • зручний інтерфейс: адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшать процес і знизять ризик помилок.

Як зареєструвати ТОВ у "Дії"

Для того, щоб зареєструвати компанію у "Дії", потрібно:

  • авторизуватися на порталі "Дія"; 
  • заповнити заяву на реєстрацію ТОВ; 
  • підписати її електронним підписом; 
  • після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться всього за кілька секунд.

Додамо, що послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.

Послуга "єПідприємець"

Додамо, що у червні в "Дії" запустили послугу "єПідприємець", яка об'єднала одразу 10 послуг. Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. Витяги, декларації й результати надання послуг будуть під рукою — в "Дії".

"єПідприємець" пропонує готові набори послуг, спеціально підібрані для різних видів малого бізнесу (кафе, салони краси тощо), що робить його зручним як для новачків, так і для досвідчених підприємців. А результати надання послуг можна відстежувати безпосередньо у застосунку "Дія".

Автор:
Ольга Колесніченко