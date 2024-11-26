Ще один банк приєднався до сервісу "е-Підприємець"

Державний Sense Bank приєднався до сервісу “е-Підприємець”. Про це інформує пресслужба фінансової установи.

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В Telegram-каналі "Дія" додається, що тепер кількість банків на вибір збільшилася до чотирьох. Також зазначається, що сервісом "е-Підприємець" в "Дії" вже скористалися 1954 українці.

Під час реєстрації фізичної особи-підприємця на порталі державних послуг "Дія" можна одразу автоматично відкрити рахунок у Sense Bank. Для цього треба вибрати опцію відкриття рахунку в цьому банку під час оформлення.

Як відкрити рахунок ФОП в Sense Bank

Для відкриття рахунку фізичної особи-підприємця за допомогою "Дії" потрібно:

· бути клієнтом Sense Bank як фізична особа або зареєструватися у додатку Sense SuperApp;

· авторизуватися в особистому кабінеті на порталі "Дія" або подати заяву на реєстрацію ФОП та заповнити онлайн форму;

· обрати опцію відкриття рахунку в Sense Bank;

· пройти опитувальник від фінустанови;

· підписати анкету-заяву електронним підписом "Дія.Підпис".

Після цього заява на відкриття рахунку автоматично буде передана до банку для онлайн-розгляду. Результат клієнт зможе побачити у своєму кабінеті на порталі "Дія" або отримати повідомлення від фінансової установи через SMS. Після успішного відкриття рахунку ФОП у мобільному додатку Sense Super App одразу стане доступною функція випуску цифрової бізнес-картки.

Клієнт може скористатись усім функціоналом для ФОПа, наприклад, швидко сплачувати податки, отримувати оплати за номером бізнес-картки, за реквізитами IBAN або QR-кодом, продавати валюту онлайн 24/7, переказувати без комісій кошти з рахунку ФОП на особисту картку в один клік, формувати виписки і довідки, замовляти готівку і багато іншого, зазначили в банку.

Директор реінжинірингу публічних послуг Мінцифри Зоряна Стецюк наголосила, що інтеграція Sense Bank у "е-Підприємець" — це ще один крок до створення зручного бізнес-середовища для підприємців.

Послуга "е-Підприємець"

"е-Підприємець" — сервіс для спрощення ведення бізнесу у застосунку "Дія".

Підприємці спочатку могли отримати доступ до 10 державних послуг за допомогою одного звернення. Пізніше розробники додали ще п'ять.

"е-Підприємець" пропонує готові пакети послуг, спеціально підібрані для різних видів малого бізнесу (кафе, салони краси тощо), що робить її зручною як для новачків, так і для досвідчених підприємців. Крім того, всі результати надання послуг можна відстежувати безпосередньо в застосунку "Дія".