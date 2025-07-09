Соответствие европейским стандартам: Ощадбанк получил разрешение на международные автоперевозки

С 3 июля 2025 года Ощадбанк может перевозить грузы за границу. Компания получила лицензию на международные автомобильные перевозки от Укртрансбезопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка.

Сообщается, что из-за закрытия авиасообщения все валютные ценности доставляют в Украину только автомобильным транспортом.

Ощадбанк транспортирует валютные ценности за границу и из-за границы, используя специализированный автотранспорт для обеспечения бесперебойной работы.

Как отмечено в сообщении, получение соответствующей лицензии — важное условие для легального и безопасного выполнения таких перевозок по территории Европейского Союза.

"Наличие лицензии на международные грузовые перевозки подтверждает соответствие Ощадбанка всем европейским требованиям по безопасности, квалификации персонала, состоянию автопарка и организации процессов. Это еще один шаг к повышению устойчивости банка в условиях военного положения и обеспечению критически важных операций", — прокомментировал Евгений Драчко-Ермоленко, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Чтобы получить лицензию, банк выполнил все требования украинского и европейского законодательства, в частности, регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) от 21 октября 2009 года об установлении общих правил для операторов автомобильных перевозок.

Служба инкассации Ощадбанка:

имеет необходимую материально-техническую базу (собственный автопарк специализированного транспорта, СТО, оборудование);

автомобили снабжены тахографами и другими устройствами для контроля режима работы водителей;

соблюдает требования к экологической безопасности транспортных средств;

имеет в штате специалистов по международным перевозкам с соответствующей квалификацией;

сотрудничает с медицинскими учреждениями по прохождению периодических осмотров водителей;

обеспечивает наличие у водителей соответствующих удостоверений категорий "С", "С1", "СЭ" или "С1Э" и подтвержденный опыт во внутренних перевозках не менее 3 лет.

Полученная лицензия дает Ощадбанку возможность продолжать выполнять функции системного банка государства, обеспечивая безопасность и оперативность международных перевозок валютных ценностей, в частности, в сотрудничестве с Национальным банком Украины и другими финансовыми учреждениями.

Напомним, Ощадбанк присоединился к государственному сервису "е-Предприниматель" на портале "Дія". Теперь пользователи могут открывать банковский счет для ведения предпринимательской деятельности одновременно с регистрацией бизнеса — полностью дистанционно и без посещения банковского отделения.