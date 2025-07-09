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Соответствие европейским стандартам: Ощадбанк получил разрешение на международные автоперевозки
С 3 июля 2025 года Ощадбанк может перевозить грузы за границу. Компания получила лицензию на международные автомобильные перевозки от Укртрансбезопасности.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка.
Сообщается, что из-за закрытия авиасообщения все валютные ценности доставляют в Украину только автомобильным транспортом.
Ощадбанк транспортирует валютные ценности за границу и из-за границы, используя специализированный автотранспорт для обеспечения бесперебойной работы.
Как отмечено в сообщении, получение соответствующей лицензии — важное условие для легального и безопасного выполнения таких перевозок по территории Европейского Союза.
"Наличие лицензии на международные грузовые перевозки подтверждает соответствие Ощадбанка всем европейским требованиям по безопасности, квалификации персонала, состоянию автопарка и организации процессов. Это еще один шаг к повышению устойчивости банка в условиях военного положения и обеспечению критически важных операций", — прокомментировал Евгений Драчко-Ермоленко, заместитель председателя правления Ощадбанка.
Чтобы получить лицензию, банк выполнил все требования украинского и европейского законодательства, в частности, регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) от 21 октября 2009 года об установлении общих правил для операторов автомобильных перевозок.
Служба инкассации Ощадбанка:
- имеет необходимую материально-техническую базу (собственный автопарк специализированного транспорта, СТО, оборудование);
- автомобили снабжены тахографами и другими устройствами для контроля режима работы водителей;
- соблюдает требования к экологической безопасности транспортных средств;
- имеет в штате специалистов по международным перевозкам с соответствующей квалификацией;
- сотрудничает с медицинскими учреждениями по прохождению периодических осмотров водителей;
- обеспечивает наличие у водителей соответствующих удостоверений категорий "С", "С1", "СЭ" или "С1Э" и подтвержденный опыт во внутренних перевозках не менее 3 лет.
Полученная лицензия дает Ощадбанку возможность продолжать выполнять функции системного банка государства, обеспечивая безопасность и оперативность международных перевозок валютных ценностей, в частности, в сотрудничестве с Национальным банком Украины и другими финансовыми учреждениями.
Напомним, Ощадбанк присоединился к государственному сервису "е-Предприниматель" на портале "Дія". Теперь пользователи могут открывать банковский счет для ведения предпринимательской деятельности одновременно с регистрацией бизнеса — полностью дистанционно и без посещения банковского отделения.