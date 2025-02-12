Вантажні перевезення без дозволів: Україна розширила транспортний безвіз із Північною Македонією

Україна та Північна Македонія підписали протокол, що дозволяє бездозвільне виконання двосторонніх та транзитних вантажних перевезень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Про перевезення та експорт

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та заступник прем’єр-міністра Північної Македонії – міністр транспорту Александр Ніколовський підписали протокол до Угоди між державами про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.

Підписання протоколу забезпечує лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Північною Македонією, дозволяючи виконувати двосторонні та транзитні перевезення без необхідності отримання дозволів.

Зазначимо що країни підписали базову Угоду про лібералізацію перевезень у 2023 році та домовилися згодом доповнити документ.

У минулому році експорт українських товарів до Північної Македонії зріс на майже 30%, що стало можливим завдяки бездозвільній системі перевезень.

Підписаний протокол забезпечує стабільне використання цієї системи та фіксує домовленості в рамках Угоди між країнами. Очікується, що у 2025 році торгівля та кількість перевезень автомобільним транспортом між Україною та Північною Македонією продовжать зростати завдяки новим рішенням, наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у червні 2023 року Україна та Північна Македонія ухвалили рішення лібералізувати вантажні перевезення між країнами. Йдеться про так званий “транспортний безвіз”.

Наразі українським перевізникам доступна можливість виконувати бездозвільні вантажні перевезення з 35 країнами.

Нагадаємо, Україна та ЄС схвалили нові рішення для підтримки "транспортного безвізу". Були ухвалені важливі рішення, спрямовані на покращення функціонування "транспортного безвізу" та сталого виконання вантажних перевезень між Україною та ЄС.

Додамо, 20 червня 2024 року у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.