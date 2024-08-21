Україна та Боснія і Герцеговина погодили додаткові дозволи на вантажні перевезення

Україна та Боснія і Герцеговина досягли домовленості про додаткові дозволи на вантажні перевезення. Йдеться про 250 додаткових дозволів, що становить 80% від основної квоти.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що домовленість забезпечить українським перевізникам можливість безперешкодно доставляти товари між країнами.

Дозволи надають право виконання двосторонніх, транзитних перевезень, та перевезень до третіх країн.

Як наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, першочерговим завданням відомства та амбітною метою є повна лібералізація вантажних перевезень з всіма країнами Європи.

"Вдалось домовились з колегами з Боснії і Герцеговини про додаткові дозволи, це 80% від основної квоти, що дозволить повною мірою забезпечити потреби українських підприємців у перевезеннях вантажів автомобільним транспортом до кінця поточного року", – підкреслив Деркач.

Зауважимо, раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили можливість продовження виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів до 30 вересня 2024 року.

Транспортний безвіз з ЄС продовжено з умовами

Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.

Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.