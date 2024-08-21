Украина и Босния и Герцеговина согласовали дополнительные разрешения на грузовые перевозки

Украина и Босния и Герцеговина достигли договоренности о дополнительных разрешениях на грузовые перевозки. Речь идет о 250 дополнительных разрешениях, что составляет 80% от основной квоты.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечено, что договоренность обеспечит украинским перевозчикам возможность беспрепятственно доставлять товары между странами.

Разрешения предоставляют право выполнения двусторонних, транзитных перевозок и перевозок в третьи страны.

Как подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, первоочередной задачей ведомства и амбициозной целью является полная либерализация грузовых перевозок со всеми странами Европы.

"Удалось договорились с коллегами из Боснии и Герцеговины о дополнительных разрешениях, это 80% основной квоты, что позволит в полной мере обеспечить потребности украинских предпринимателей в перевозках грузов автомобильным транспортом до конца текущего года", — подчеркнул Деркач.

Напомним, ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии согласовали возможность продолжения выполнения двусторонних и транзитных перевозок между странами без разрешений до 30 сентября 2024 года.

Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.

Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.

Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.