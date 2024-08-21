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Украина и Босния и Герцеговина согласовали дополнительные разрешения на грузовые перевозки

грузовик
Фото: freepik.com

Украина и Босния и Герцеговина достигли договоренности о дополнительных разрешениях на грузовые перевозки. Речь идет о 250 дополнительных разрешениях, что составляет 80% от основной квоты.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечено, что договоренность обеспечит украинским перевозчикам возможность беспрепятственно доставлять товары между странами.

Разрешения предоставляют право выполнения двусторонних, транзитных перевозок и перевозок в третьи страны.

Как подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, первоочередной задачей ведомства и амбициозной целью является полная либерализация грузовых перевозок со всеми странами Европы.

"Удалось договорились с коллегами из Боснии и Герцеговины о дополнительных разрешениях, это 80% основной квоты, что позволит в полной мере обеспечить потребности украинских предпринимателей в перевозках грузов автомобильным транспортом до конца текущего года", — подчеркнул Деркач.

Напомним, ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии согласовали возможность продолжения выполнения двусторонних и транзитных перевозок между странами без разрешений до 30 сентября 2024 года.

Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

  • Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
  • Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
  • Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.

Автор:
Светлана Манько