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Украина и Босния и Герцеговина согласовали дополнительные разрешения на грузовые перевозки
Украина и Босния и Герцеговина достигли договоренности о дополнительных разрешениях на грузовые перевозки. Речь идет о 250 дополнительных разрешениях, что составляет 80% от основной квоты.
Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечено, что договоренность обеспечит украинским перевозчикам возможность беспрепятственно доставлять товары между странами.
Разрешения предоставляют право выполнения двусторонних, транзитных перевозок и перевозок в третьи страны.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, первоочередной задачей ведомства и амбициозной целью является полная либерализация грузовых перевозок со всеми странами Европы.
"Удалось договорились с коллегами из Боснии и Герцеговины о дополнительных разрешениях, это 80% основной квоты, что позволит в полной мере обеспечить потребности украинских предпринимателей в перевозках грузов автомобильным транспортом до конца текущего года", — подчеркнул Деркач.
Напомним, ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии согласовали возможность продолжения выполнения двусторонних и транзитных перевозок между странами без разрешений до 30 сентября 2024 года.
Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями
Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.
Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.
Речь идет о:
- Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
- Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
- Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.