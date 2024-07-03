Украина и Норвегия согласовали возможность продления перевозок без разрешений

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии согласовали возможность продления выполнения двусторонних и транзитных перевозок между странами без разрешений до 30 сентября 2024 года.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что в августе 2024 года состоится заседание профильной комиссии, по результатам которого ожидается дальнейшее продление "транспортного безвиза" с Норвегией.

"Наша цель и задача – обеспечить возможность выполнять перевозку без разрешений для украинских перевозчиков в как можно большее количество стран. Сейчас мы договорились с Норвегией о продлении предыдущего Соглашения, рассчитываем, что вскоре срок транспортного безвиза будет пролонгирован", — отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Он добавил, что либерализация перевозок поможет Украине не только увеличивать объем грузоперевозок, но и интегрироваться в европейскую и мировую транспортную систему.

Как сообщают в Мининфраструктуре, либерализация грузовых перевозок возможна для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше. При выполнении перевозок на борту грузовика водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.

Напомним, впервые о "транспортном безвизе" Мининфраструктуры договорилось с норвежскими коллегами в августе прошлого года, сроком до 30 июня 2024 года.

В настоящее время украинским перевозчикам доступен "транспортный безвиз" с 37 государствами, включая страны Евросоюза.

За последний год, кроме Норвегии, Украине удалось договориться о такой возможности с Северной Македонией и продлить соответствующее соглашение с Молдовой, Турцией, Грузией и Черногорией.

Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.

Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.

Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.