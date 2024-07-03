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Украина и Норвегия согласовали возможность продления перевозок без разрешений
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии согласовали возможность продления выполнения двусторонних и транзитных перевозок между странами без разрешений до 30 сентября 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что в августе 2024 года состоится заседание профильной комиссии, по результатам которого ожидается дальнейшее продление "транспортного безвиза" с Норвегией.
"Наша цель и задача – обеспечить возможность выполнять перевозку без разрешений для украинских перевозчиков в как можно большее количество стран. Сейчас мы договорились с Норвегией о продлении предыдущего Соглашения, рассчитываем, что вскоре срок транспортного безвиза будет пролонгирован", — отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он добавил, что либерализация перевозок поможет Украине не только увеличивать объем грузоперевозок, но и интегрироваться в европейскую и мировую транспортную систему.
Как сообщают в Мининфраструктуре, либерализация грузовых перевозок возможна для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше. При выполнении перевозок на борту грузовика водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.
Напомним, впервые о "транспортном безвизе" Мининфраструктуры договорилось с норвежскими коллегами в августе прошлого года, сроком до 30 июня 2024 года.
В настоящее время украинским перевозчикам доступен "транспортный безвиз" с 37 государствами, включая страны Евросоюза.
За последний год, кроме Норвегии, Украине удалось договориться о такой возможности с Северной Македонией и продлить соответствующее соглашение с Молдовой, Турцией, Грузией и Черногорией.
Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями
Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.
Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.
Речь идет о:
- Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
- Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
- Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.