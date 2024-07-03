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Транспорт
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Украина и Норвегия согласовали возможность продления перевозок без разрешений

Украина и Норвегия согласовали возможность продления перевозок без разрешений
Фото: freepik.com

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии согласовали возможность продления выполнения двусторонних и транзитных перевозок между странами без разрешений до 30 сентября 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что в августе 2024 года состоится заседание профильной комиссии, по результатам которого ожидается дальнейшее продление "транспортного безвиза" с Норвегией.

"Наша цель и задача – обеспечить возможность выполнять перевозку без разрешений для украинских перевозчиков в как можно большее количество стран. Сейчас мы договорились с Норвегией о продлении предыдущего Соглашения, рассчитываем, что вскоре срок транспортного безвиза будет пролонгирован", — отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Он добавил, что либерализация перевозок поможет Украине не только увеличивать объем грузоперевозок, но и интегрироваться в европейскую и мировую транспортную систему.

Как сообщают в Мининфраструктуре, либерализация грузовых перевозок возможна для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше. При выполнении перевозок на борту грузовика водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.

Напомним, впервые о "транспортном безвизе" Мининфраструктуры договорилось с норвежскими коллегами в августе прошлого года, сроком до 30 июня 2024 года.

В настоящее время украинским перевозчикам доступен "транспортный безвиз" с 37 государствами, включая страны Евросоюза.

За последний год, кроме Норвегии, Украине удалось договориться о такой возможности с Северной Македонией и продлить соответствующее соглашение с Молдовой, Турцией, Грузией и Черногорией.

Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали  Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

  • Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
  • Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
  • Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.

Автор:
Светлана Манько