Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили можливість продовження виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів до 30 вересня 2024 року.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження «транспортного безвізу» з Норвегією.

«Наша мета та завдання – забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн. Наразі ми домовились з Норвегією про продовження попередньої Угоди, розраховуємо що незабаром термін “транспортного безвізу” буде пролонгований», — зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Він додав, що лібералізація перевезень допоможе Україні не лише збільшувати обсяги вантажоперевезень, а й інтегруватись у європейську та світову транспортну систему.

Як повідомляють в Мінінфраструктури, лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

Нагадаємо, вперше про “транспортний безвіз” Мінінфраструктури домовилось із норвезькими колегами у серпні минулого року, терміном до 30 червня 2024 року.

Наразі українським перевізникам доступний «транспортний безвіз» з 37 державами, включно із країнами Євросоюзу.

За останній рік, окрім Норвегії, Україні вдалось домовитись про таку можливість з Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою, Туреччиною, Грузією та Чорногорією.

Транспортний безвіз з ЄС продовжено з умовами

Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.

Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.