На границе с Венгрией возможны задержки на одном из пунктов пропуска: в чем причина

С 21 по 26 августа в пункте пропуска "Косино" на границе с Венгрией будет произведен комплекс работ по замене модульных конструкций, в связи с чем возможно замедление ритмичности его работы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вниманию граждан, планирующих заграничные поездки в Венгрию. С 21 по 26 августа в пункте пропуска "Косино" будет проведен комплекс работ по замене модульных конструкций, в связи с чем возможно замедление ритмичности его работы", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе просят граждан учесть эту информацию при планировании поездок.

Отметим, что Косино — пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Венгрией. Он расположен в Закарпатской области, в Береговском районе вблизи села Косонь.

С венгерской стороны находится пункт пропуска "Барабаш".

Напомним, в пункте пропуска на украино-польской границе «Гребенное – Рава-Русская» с 12 августа, Польша начала ремонтные работы, из-за чего может быть усложнено пересечение границы.

Кроме того, в пункте пропуска на украино-польской границе "Дорогуск — Ягодин" на участке въезда в Польшу с 5 августа поляки также производят ремонт. Поэтому возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины. Работы продлятся до 14 ноября этого года.

Украина открывает новые пункты пропуска на границе со странами ЕС и модернизирует существующую инфраструктуру

Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош" для легкового транспорта. Кроме этого, согласно соглашению, расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань", в том числе пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.

Также правительство выделило дополнительно 222 миллиона гривен на строительство пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска, в частности для закупки мобильных сканеров.

Кроме того, завершена модернизация еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород — Вышнее Немецкое". Модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки.

В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

Также напомним, что в Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармация откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.