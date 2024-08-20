На кордоні з Угорщиною можливі затримки на одному із пунктів пропуску: у чому причина

З 21 по 26 серпня у пункті пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною буде проведено комплекс робіт щодо заміни модульних конструкцій, у звʼязку з чим можливе уповільнення ритмічності його роботи.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"До уваги громадян, які планують закордонні поїздки до Угорщини. З 21 по 26 серпня у пункті пропуску "Косино" буде проведено комплекс робіт щодо заміни модульних конструкцій, у звʼязку з чим можливе уповільнення ритмічності його роботи" - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі просять громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей.

Зауважимо, Косино — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Угорщиною. Він розташований у Закарпатській області, в Берегівському районі поблизу села Косонь.

З угорського боку знаходиться пункт пропуску "Барабаш".

Нагадаємо, у пункті пропуску на україно-польському кордоні «Гребенне – Рава-Руська» з понеділка, 12 серпня, Польща розпочала ремонтні роботи, через що може бути ускладнений перетин кордону.

Крім того, у пункті пропуску на україно-польському кордоні "Дорогуськ – Ягодин" на ділянці в'їзду до Польщі з 5 серпня поляки також проводять ремонт. Через це можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України. Роботи триватимуть до 14 листопада цього року.

Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС і модернізує існуючу інфраструктуру

Уряд України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Окрім цього, згідно з угодою, розширюється рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських та вантажних перевезень, а також порожніх вантажівок.

Також уряд виділив додатково 222 мільйони гривень на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску, зокрема для закупівлі мобільних сканерів.

Крім того, завершено модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород - Вишнє Нємецьке". Модернізація пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність з 630 до 900 автомобілів на добу.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Також нагадаємо, що у Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.