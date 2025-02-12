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Грузовые перевозки без разрешений: Украина расширила транспортный безвиз с Северной Македонией
Украина и Северная Македония подписали протокол, разрешающий безразрешительное выполнение двусторонних и транзитных грузовых перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
О перевозке и экспорте
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и заместитель премьер-министра Северной Македонии — министр транспорта Александр Николовский подписали протокол к Соглашению между государствами о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.
Подписание протокола обеспечивает либерализацию грузоперевозок между Украиной и Северной Македонией, позволяя выполнять двусторонние и транзитные перевозки без необходимости получения разрешений.
Отметим, что страны подписали базовое Соглашение о либерализации перевозок в 2023 году и договорились впоследствии дополнить документ.
В прошлом году экспорт украинских товаров в Северную Македонию вырос почти на 30%, что стало возможным благодаря безразрешительной системе перевозок.
Подписанный протокол обеспечивает стабильное использование системы и фиксирует договоренности в рамках Соглашения между странами. Ожидается, что в 2025 году торговля и количество перевозок автомобильным транспортом между Украиной и Северной Македонией продолжат расти благодаря новым решениям, отметил Кулеба.
Напомним, в июне 2023 года Украина и Северная Македония приняли решение либерализовать грузовые перевозки между странами. Речь идет о так называемом "транспортном безвизе".
Теперь и украинским перевозчикам доступна возможность выполнять безразрешительные грузовые перевозки с 35 странами.
Напомним, Украина и ЕС приняли новые решения для поддержки "транспортного безвиза". Были приняты важные решения, направленные на улучшение функционирования транспортного безвиза и устойчивого выполнения грузовых перевозок между Украиной и ЕС.
Добавим, 20 июня 2024 года в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписалисоглашение о продолжении либерализации грузовых перевозок.