"Нафтогаз" реструктуризував два випуски єврооблігацій на близько 1,2 млрд євро

Група “Нафтогаз” успішно реструктуризувала два випуски євро- і доларових облігацій на загальну суму близько 1,2 млрд євро. Рішення підтримали понад 90% власників цінних паперів кожної серії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Реструктуризація стосується непогашених облігацій, випущених через Kondor Finance plc. Домовленості були досягнуті у два етапи: спочатку – з групою міжнародних власників облігацій, а згодом – у рамках процедури отримання згоди всіх власників.

У результаті строк погашення облігацій в євро продовжено до 2032 року, а доларових – до 2033 року.

Цей крок допомагає підтримати фінансову стабільність Нафтогазу в умовах повномасштабної війни та системних атак на енергетичну систему України.

"Реструктуризація єврооблігацій дає нам більше можливостей спрямовувати додаткові ресурси на відновлення інфраструктури після російським атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону", — зазначив СЕО Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Як зазначили у компанії, реструктуризація боргу стала важливим елементом у забезпеченні сталого функціонування «Нафтогазу» в складних економічних і воєнних умовах.

Про "Нафтогаз"

Група "Нафтогаз" є однією з ключових компаній паливно-енергетичного сектору України. До її структури входять підприємства, що забезпечують повний цикл діяльності в нафтогазовій галузі - від видобутку природного газу та нафти до їх транспортування, зберігання і постачання.

Зокрема, до складу групи належить найбільший вітчизняний газовидобувник — "Укргазвидобування", а також оператор магістральних нафтопроводів України - "Укртранснафта". Компанія відіграє стратегічну роль у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

Нагадаємо, 30 червня НАК "Нафтогаз України" оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів на 600 млн євро із погашенням 19 липня 2026 року та на $500 млн з погашенням 8 листопада 2028 року до 15 січня 2032 року та до 15 січня 2033 року відповідно.