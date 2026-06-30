"Нафтогаз" оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів

НАК "Нафтогаз України" оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів на 600 млн євро із погашенням 19 липня 2026 року та на $500 млн з погашенням 8 листопада 2028 року до 15 січня 2032 року та до 15 січня 2033 року відповідно.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Умови реструктуризації

Зазначається, що емітент просить схвалення реструктуризувати погашення основної суми за облігаціями 2026 року на 600 млн євро рівними частинами кожні півроку, починаючи з 15 липня 2029 року та закінчуючи 15 січня 2032 року, а євробондів на $500 млн із погашенням 8 листопада 2028 року – починаючи з 15 липня 2030 і закінчуючи 15 січня 2033 року.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький 9 червня повідомив, що компанія досягла принципової угоди щодо реструктуризації єврооблігацій на загальну суму 1,2 млрд євро із термінами погашення у 2026 та 2028 роках з власниками приблизно 40% цих паперів щодо продовження строків їхнього погашення до 2032-2033 років.

Купонна ставка як євробондів-2026, яка наразі складає 7,125%, так і євробондів-2028, яка дорівнює 7,625%, буде піднята до 8,95% річних.

В той же час у перші три купонні виплати "Нафтогаз" зможе сплатити грошима 6%, а на решту 2,95% довипустити облігації, у четверту виплату 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%, а вже потім доведеться платити всі купони грошима.

Щодо амортизації, то нові євробонди-2032 запропоновано поступово погашати за таким графіком:

6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року,

7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року,

потім рівними піврічними виплатами з 15 липня 2029 року.

Для євробондів-2033 графік амортизації інший: по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року та по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.

Також домовлено, що 80% нарахованих, але несплачених до дати транзакції відсотків за євробондами-2026 будуть погашені готівкою, тоді як решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 рік будуть капіталізовані.

Про "Нафтогаз"

Група "Нафтогаз" є однією з ключових компаній паливно-енергетичного сектору України. До її структури входять підприємства, що забезпечують повний цикл діяльності в нафтогазовій галузі - від видобутку природного газу та нафти до їх транспортування, зберігання і постачання.

Зокрема, до складу групи належить найбільший вітчизняний газовидобувник — "Укргазвидобування", а також оператор магістральних нафтопроводів України - "Укртранснафта". Компанія відіграє стратегічну роль у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

Група "Нафтогаз" завершила 2025 рік із суттєвим падінням виручки — до 124,6 млрд грн проти 157,8 млрд грн роком раніше. Водночас компанії вдалося утримати позитивний фінансовий результат, хоча дочірнє "Укргазвидобування" вперше за кілька років пішло в мінус.