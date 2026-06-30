"Нафтогаз" объявил предложение о реструктуризации евробондов

НАК "Нафтогаз Украины" объявил предложение о реструктуризации евробондов на 600 млн евро с погашением 19 июля 2026 года и на $500 млн с погашением 8 ноября 2028 года до 15 января 2032 года и до 15 января 2033 соответственно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Условия реструктуризации

Отмечается, что эмитент просит одобрения реструктуризировать погашение основной суммы по облигациям 2026 года на 600 млн евро равными частями каждые полгода, начиная с 15 июля 2029 года и заканчивая 15 января 2032 года, а евробондов на $500 млн 2 с 8 2030 и заканчивая 15 января 2033 года.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий 9 июня сообщил, что компания достигла принципиального соглашения по реструктуризации еврооблигаций на общую сумму 1,2 млрд евро со сроками погашения в 2026 и 2028 годах с владельцами примерно 40% этих бумаг по продлению сроков их погашения до 233.

Купонная ставка как евробондов-2026, которая сейчас составляет 7,125%, так и евробондов-2028, равная 7,625%, будет поднята до 8,95% годовых.

В то же время в первые три купонных выплаты "Нафтогаз" сможет уплатить деньгами 6%, а на оставшиеся 2,95% довыпустить облигации, в четвертую выплату 15 июля 2028 года это соотношение изменится на 6,5% и 2,45%, а уже потом придется платить все купоны деньгами.

Что касается амортизации, то новые евробонды-2032 предложено постепенно погашать по следующему графику:

6% (EUR41,678 млн) – 15 января 2027 года,

7,5% (EUR52,098 млн) – 15 июля 2027 года,

затем равными полугодовым выплатам с 15 июля 2029 года.

Для евробондов-2033 график амортизации другой: по 17,5% с 15 июля 2030 по 15 января 2032 года и по 15% 15 июля 2032 и 15 января 2033 года.

Также договорено, что 80% начисленных, но неуплаченных к дате транзакции процентов по евробондам-2026 будут погашены наличными, тогда как остальные 20% и 100% начисленных процентов по евробондам-2028 будут капитализированы.

О "Нафтогазе"

Группа "Нафтогаз" является одной из ключевых компаний топливно-энергетического сектора Украины. В ее структуру входят предприятия, обеспечивающие полный цикл деятельности в нефтегазовой отрасли – от добычи природного газа и нефти до их транспортировки, хранения и снабжения.

В частности, в состав группы входит крупнейший отечественный газодобытчик - "Укргаздобыча", а также оператор магистральных нефтепроводов Украины - "Укртранснафта". Компания играет стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности государства.

Группа "Нафтогаз" завершила 2025 год с существенным падением выручки - до 124,6 млрд грн против 157,8 млрд грн годом ранее. В то же время компании удалось удержать положительный финансовый результат, хотя дочерняя "Укргаздобыча" впервые за несколько лет ушла в минус.