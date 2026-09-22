Где разместить производство: Минэкономики обновило каталог индустриальных парков

Министерство экономики обновило каталог "Индустриальные парки Украины", добавив актуальную информацию о площадках, включенных в соответствующий Реестр. Каталог позволяет сравнить локации, их специализацию, инфраструктуру, доступные стимулы и контакты управляющих компаний.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ведомства.

Индустриальные парки Украины

Министерство экономики и окружающей среды Украины обновило каталог " Индустриальные парки Украины" , содержащий актуальную информацию о площадках для размещения и развития производства.

Каталог охватывает индустриальные парки, включенные в соответствующий государственный реестр, и позволяет сравнить их по ключевым параметрам. В частности, в нем доступны данные о специализации, площади и расположении, инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуре, доступных стимулах и льготах , а также управляющие компании и их контакты.

По данным Минэкономики, каждый гектар заполненного индустриального парка создает около 50 рабочих мест , а $1 государственных инвестиций для развития таких парков в среднем привлекает $6 частного капитала.

Государство также продолжает финансировать развитие инфраструктуры индустриальных парков. С 2024 года 25 парков получили более 2,1 млрд. грн. государственного стимулирования на условиях софинансирования.

В 2026 году поддержку получили шесть индустриальных парков для реализации девяти проектов общей стоимостью 293,7 млн. грн.

"Мы регулярно актуализируем каталог, чтобы сократить путь инвестора от поиска локации до запуска производства", – отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Виталий Киндратов.

Развитие индустриальных парков является частью политики " Сделано в Украине" , которая предполагает увеличение доли перерабатывающей промышленности, привлечение частных инвестиций и создание новых производств и рабочих мест.

Напомним, в реестре индустриальных парков в настоящее время насчитывается около 120 объектов, активными из которых уже около 40 по сравнению с двумя перед полномасштабным вторжением.