Де розмістити виробництво: Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків

Міністерство економіки оновило каталог “Індустріальні парки України”, додавши актуальну інформацію про майданчики, включені до відповідного Реєстру. Каталог дозволяє порівняти локації, їхню спеціалізацію, інфраструктуру, доступні стимули та контакти керуючих компаній.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба відомства.

Індустріальні парки України

Міністерство економіки і довкілля України оновило каталог "Індустріальні парки України", який містить актуальну інформацію про майданчики для розміщення та розвитку виробництва.

Каталог охоплює індустріальні парки, включені до відповідного державного реєстру, та дозволяє порівняти їх за ключовими параметрами. Зокрема, у ньому доступні дані про спеціалізацію, площу та розташування, інженерну, енергетичну й транспортну інфраструктуру, доступні стимули та пільги, а також керуючі компанії та їхні контакти.

За даними Мінекономіки, кожен гектар заповненого індустріального парку створює близько 50 робочих місць, а $1 державних інвестицій у розвиток таких парків у середньому залучає $6 приватного капіталу.

Держава також продовжує фінансувати розвиток інфраструктури індустріальних парків. Із 2024 року 25 парків отримали понад 2,1 млрд грн державного стимулювання на умовах співфінансування.

У 2026 році підтримку отримали шість індустріальних парків для реалізації дев’яти проєктів загальною вартістю 293,7 млн грн.

"Ми регулярно актуалізуємо каталог, щоб скоротити шлях інвестора від пошуку локації до запуску виробництва", - зазначив заступник міністра економіки і довкілля України Віталій Кіндратів.

Розвиток індустріальних парків є частиною політики "Зроблено в Україні", яка передбачає збільшення частки переробної промисловості, залучення приватних інвестицій та створення нових виробництв і робочих місць.

Нагадаємо, у реєстрі індустріальних парків наразі налічується близько 120 об’єктів, активними з яких є вже близько 40 порівняно з двома перед повномасштабним вторгненням.