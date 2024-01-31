Компромисс с Орбаном: в ЕС предлагают ежегодные дебаты по финансированию Украины

Лидеры Европейского Союза согласятся на условия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который настаивает на ежегодном пересмотре предоставления Украине финансовой помощи в рамках четырехлетнего пакета на 50 млрд евро.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект решения саммита, который состоится в Брюсселе 1 февраля.

Отмечается, что помощь от ЕС должна помочь покрыть потребности Украины на 2024-2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых ссуд и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время войны.

Венгрия, поддерживающая тесные связи с Москвой, настаивает на ежегодном пересмотре финансирования.

Как пишет издание, эта идея не нравится большинству стран ЕС, но финансирование для Украины предусмотрено из бюджета ЕС, а для этого нужно единодушие между 27 странами Европейского Союза, поэтому необходимо согласие Венгрии.

В последней версии проекта саммита, с которой ознакомился Reuters, лидеры ЕС предлагают проводить ежегодные дебаты на основе отчетов Европейской комиссии по поводу того, как Украина тратит деньги.

Это не даст Венгрии права постоянно накладывать вето на финансирование, но вызывает беспокойство.

«Европейский Совет будет ежегодно проводить дебаты по реализации механизма с целью предоставления указаний по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны России против Украины», — говорится в проекте документа, который 1 февраля должны поддержать лидеры ЕС.

Согласится ли Венгрия

Дипломаты заявили, что Будапешт хочет не только ежегодного права вето, но также не желает участвовать в более высоких расходах на обслуживание общих заимствований ЕС для фонда восстановления, утверждая, что Венгрия не получила свои деньги из-за проблем с верховенством права.

Поскольку средства восстановления для Венгрии все еще заморожены, а схема истекает в 2026 году, Будапешт также хочет, чтобы ЕС продлил срок действия программы на два года до 2028 года.

Дипломаты и официальные лица ЕС утверждают, что ни освобождение от уплаты более высоких процентных расходов, ни расширение программы восстановления фонда юридически невозможны.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

Также исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС.

Проблемная помощь от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев. Предполагалось, что эти средства будут выделены на 2024-2027 годы. В пересчете на один год эта поддержка была бы меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

Однако во время голосования за помощь, которое потребовало бы увеличения бюджета ЕС и требовало единодушия среди всех лидеров блока, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соответствующее решение.

Позже Венгрия заявила о возможности снятия ее вето на 50 млрд евро помощи Украине, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Саммит Еврокомиссии, на котором обсудят выделение Украине €50 млрд на 4 года, состоится 1 февраля 2024 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com