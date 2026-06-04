Ілон Маск може стати першим трильйонером у світі завдяки запланованому IPO SpaceX

Вихід аерокосмічної компанії SpaceX на фондовий ринок може наблизити її засновника Ілона Маска до історичного статусу першого у світі трильйонера. Відповідно до розрахунків Bloomberg Billionaires Index, якщо компанія проведе первинне публічне розміщення акцій за запланованою ціною 135 доларів за штуку, статки Маска сягнуть 988 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

До завітної трильйонної позначки 54-річному бізнесмену забракне лише 12 мільярдів доларів. Проте Маск може офіційно стати трильйонером уже 12 червня, коли очікується старт торгів. Для цього акціям SpaceX достатньо продемонструвати зростання у перший день усього на 2,2% — до 138 доларів за штуку.

Рекордне розміщення та оцінка активів

Наразі тривають обговорення деталей та фінальної ціни IPO, які ще можуть змінитися. У межах публічного розміщення компанія планує залучити 75 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує суму найбільшого IPO в історії світового ринку.

Поточний стан капіталу Ілона Маска та оцінка його компаній:

Загальні статки: на сьогодні капітал Маска оцінюється у 726 мільярдів доларів.

Оцінка SpaceX: індекс мільярдерів Bloomberg оцінює аерокосмічного гіганта у 1,03 трильйона доларів. Ця цифра базується на ринковій оцінці компанії у 800 мільярдів доларів під час тендерної пропозиції у грудні 2025 року, а також на вартості стартапу штучного інтелекту xAI за підсумками раунду фінансування в січні 2026 року. У лютому 2026 року Маск об'єднав ці дві компанії. Точна вартість SpaceX оновиться одразу після продажу акцій на IPO.

Вплив акцій Tesla та фактори ризику

Фінансові перспективи найбагатшої людини планети також суттєво залежать від динаміки його другого за величиною активу — автовиробника Tesla Inc. Якщо акції компанії з виробництва електромобілів повернуться до значень середини травня 2026 року, коли їхня вартість перевищувала 445 доларів за штуку, Маску навіть не знадобиться стрімке зростання акцій SpaceX у перший день торгів, щоб стати трильйонером.

Для досягнення цієї мети акціям Tesla необхідно піднятися приблизно на 5% від рівня початку червневих торгів. Останнім часом цінні папери автовиробника демонстрували помірне зниження. Частково це падіння пов'язують із заявою компанії OpenAI про плани розробити власного людиноподібного робота, який може стати прямим конкурентом проєкту Optimus від Tesla.

Нагадаємо, SpaceX планує залучити рекордні 75 млрд доларів під час виходу на біржу. Компанія Ілона Маска вирішила зафіксувати стартову вартість паперів на рівні 135 доларів за штуку ще до початку інвесторського роуд-шоу, розраховуючи сумарно реалізувати 555,6 мільяня акцій, що стане безпрецедентним залученням капіталу в історії приватного бізнесу.