Илон Маск может стать первым триллионером в мире благодаря запланированному IPO SpaceX

Выход аэрокосмической компании SpaceX на фондовый рынок может приблизить ее основателя Илона Маска к историческому статусу первого в мире триллионера. Согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index, если компания проведет первоначальное публичное размещение акций по запланированной цене 135 долларов за штуку, состояние Маска составит 988 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

До заветной триллионной отметки 54-летнему бизнесмену не хватит всего 12 миллиардов долларов. Однако Маск может официально стать триллионером уже 12 июня, когда ожидается старт торгов. Для этого акциям SpaceX достаточно продемонстрировать рост в первый день всего на 2,2% – до 138 долларов за штуку.

Рекордное размещение и оценка активов

В настоящее время продолжаются обсуждения деталей и финальной цены IPO, которые могут измениться. В рамках публичного размещения компания планирует привлечь 75 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает сумму крупнейшего IPO в истории мирового рынка.

Текущее состояние капитала Илона Маска и оценка его компаний:

Общее состояние: на сегодня капитал Маска оценивается в 726 миллиардов долларов.

Оценка SpaceX: индекс миллиардеров Bloomberg оценивает аэрокосмического гиганта в 1,03 триллиона долларов. Эта цифра базируется на рыночной оценке компании в 800 миллиардов долларов во время тендерного предложения в декабре 2025 года, а также стоимости стартапа искусственного интеллекта xAI по итогам раунда финансирования в январе 2026 года. В феврале 2026 года Маск объединил эти две компании. Точная стоимость SpaceX обновится сразу после продажи акций на IPO.

Влияние акций Tesla и факторы риска

Финансовые перспективы самого богатого человека планеты также зависят от динамики его второго по величине актива — автопроизводителя Tesla Inc. Если акции компании по производству электромобилей вернутся к значениям середины мая 2026 года, когда их стоимость превышала 445 долларов за штуку, Маске даже не понадобится стремительный рост акций SpaceX в первый день торгов, чтобы стать триллионером.

Для достижения этой цели акциям Tesla необходимо подняться примерно на 5% уровня начала июньских торгов. В последнее время ценные бумаги автопроизводителя демонстрировали умеренное понижение. Частично это падение связывается с заявлением компании OpenAI о планах разработать собственного человекоподобного робота, который может стать прямым конкурентом Optimus от Tesla.

Напомним, SpaceX планирует привлечь рекордные 75 млрд долларов при выходе на биржу. Компания Илона Маска решила зафиксировать стартовую стоимость бумаг на уровне 135 долларов за штуку еще до начала инвесторского роуд-шоу, рассчитывая суммарно реализовать 555,6 миллиона акций, что станет беспрецедентным привлечением капитала в истории частного бизнеса.