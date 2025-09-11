Импорт товаров в Украину бьет рекорды с начала войны на фоне низкого экспорта: как это влияет на курс гривни

Платежный баланс Украины, традиционно глубоко дефицитный, ухудшается. По данным Национального банка, на конец июля дефицит текущего счета достиг рекордных $4,1 млрд.

Такой огромный дефицит безусловно не может не давить на курс гривни. Как именно нынешнее состояние платежного баланса государства влияет на курс гривни и перспективы его изменения, разбиралось Delo.ua.

О состоянии платежного баланса, резервах НБУ и курсе гривни

По данным НБУ, в июле дефицит текущего счета платежного баланса расширился до $4,1 млрд по сравнению с дефицитом в $2,5 млрд в июле 2024-го за счет существенного увеличения импорта товаров и роста выплат по инвестиционным доходам. При этом Украина получила значительно меньшие объемы грантовой помощи.

В относительном исчислении экспорт товаров в июле (год к году) увеличился на 3,1%, импорт товаров вырос на 19,9%. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт и импорт товаров увеличились на 5,7% и 3,2% соответственно.

При этом в абсолютных величинах картина соотношения экспорта к импорту в июле была следующая: объемы экспорта товаров составили $3,1 млрд, а объемы импорта товаров — $7,6 млрд. То есть вывод иностранной валюты за пределы Украины по импортным контрактам превысил валютные поступления экспортеров на $4,5 млрд.

При этом дефицит торговли услугами остался на уровне июля прошлого года и составил $0,6 млрд, поскольку экспорт и импорт сокращались сопоставимыми темпами — 5,4% и 4,2% соответственно. На общее увеличение торгового дефицита платежного баланса торговля услугами не повлияла.

На фоне ухудшения торгового баланса в июле объемы международной помощи снизились и частично компенсировали валютные интервенции НБУ. В результате валовые резервы центробанка уменьшились, хотя и оставались на достаточном уровне — $43 млрд по состоянию на конец июля. В августе в условиях значительных объемов поступлений от международных партнеров резервы возобновили рост и составили $46 млрд по состоянию на конец месяца.

По данным НБУ этой суммы хватит на 4,7 месяца оплаты критического импорта. Иными словами, резервов Национального банка достаточно для поддержки макрофинансовой и валютной стабильности, в том числе курса гривни.

В том, что ухудшение платежного баланса напрямую не влияет на курс гривни, можем убедиться, в частности, анализируя ежедневную статистику динамики официального курса гривни от Национального банка — с конца июля гривня стабильно укрепляется.

Валютная стабильность vs развитие бизнеса

На фоне ухудшения ситуации с платежным балансом и, как ни странно для многих, крепкой гривни — Правительство обратилось в Национальный банк с рекомендацией увеличить сроки расчетов в сфере машиностроения со 180 до 270 дней. Но центробанк отклонил рекомендации и запросил у Минэкономики дополнительные аналитические обоснования. По словам Алексея Соболева, сейчас Минэкономики совместно с НБУ работают над разработкой более детализированного механизма валютного контроля для поддержки бизнеса.

По словам главы министерства, инициатива правительства продиктована тяжелой ситуацией с платежным балансом, что значительно ухудшилось с начала года. Он, в частности, объяснил, что разрушение инфраструктуры в результате атак России заставляют Украину дополнительно импортировать оборудование, и это создает дополнительное давление на платежный баланс.

По экономической логике, такое положение вещей должно было бы давить на курс гривни. Однако, как мы видели выше, этого не происходит. По крайней мере, это давление не отображается на официальном курсе. Почему так происходит — Delo.ua спросило у Нацбанка и экспертов.

Почему дефицит платежного баланса не влияет на курс гривни

Если коротко, то гривня не девальвирует потому и до тех пор, пока это нужно Национальному банку. По крайней мере, на таком мнении сходятся все опрошенные эксперты.

"Любые процессы в платежном и торговом балансе сейчас на курс гривни не влияют. Сейчас на ситуацию влияет исключительно желание НБУ держать курс гривни. До конца года курс гривни точно будет держаться Национальным банком", — уверен заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

По его мнению, в теории, если в 2026 году инфляция снизится ниже 10%, регулятор может позволить себе девальвировать гривну процентов на 10 в течение года. Но это будет "политическое" решение НБУ.

В руках Национального банка действенный и мощный инструмент, позволяющий компенсировать значительный "минус" в платежном балансе, — рекордные запасы золотовалютных резервов.

"Дефицит торгового баланса давит на золотовалютные резервы. На курс гривни (по факту) это не очень давит. Насколько я понимаю, НБУ торговый дисбаланс компенсирует валютными интервенциями. Если торговый баланс ухудшается, то растут валютные интервенции НБУ", — объясняет руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Как долго НБУ может позволить себе поддерживать диспропорцию платежного баланса за счет золотовалютных резервов? Это зависит от того, как долго валютные интервенции НБУ будут компенсироваться притоком валюты от внешних партнеров Украины.

"На 2025 год финансирование от внешних партнеров для Украины гарантировано. И НБУ придерживается оптимистического прогноза по золотовалютным резервам на конец года. На следующий год прогноз НБУ по ЗВР — на 9 млрд долларов меньше. Поэтому в следующем году ослабление курса гривни может быть", — прогнозирует собеседник Delo.ua.

В инвесткомпании ICU ожидают, что плановые поступления внешней финансовой помощи будут достаточны для того, чтобы центральный банк имел возможность удерживать курс гривни на высоком уровне как минимум в течение следующих 12 месяцев.

"С учетом этого мы прогнозируем курс в конце 2025 года не выше 42,6 грн/долл. Мы также ожидаем умеренной девальвации гривни к доллару в следующем году — в пределах 7%", — прогнозируют инвестаналитики ICU.

Позиция НБУ

В Национальном банке по запросу Delo.ua напомнили (из-за невозможности комментировать во время "режима тишины" в НБУ сослались на ранее опубликованную позицию), что валютный рынок Украины в условиях полномасштабной войны достаточно специфичен: "Мы продолжаем много валюты продавать на рынке, но одновременно мы пополняем наши международные резервы за счет той валюты, которую мы покупаем у правительства, которое, со своей стороны, получает эту валюту в виде международной помощи".

В результате, констатирует регулятор, система так или иначе держится в определенном равновесии. Когда возникает необходимость это равновесие как-то поддержать, НБУ корректирует свои монетарные инструменты — процентные ставки, обязательные резервы и т.п., анализируя систему в комплексе. Общая цель регулятора — достижение инфляционных целей.

"И когда разные эксперты начинают спекулировать на теме того, что Национальный банк должен девальвировать гривну, чтобы помочь правительству профинансировать бюджет, или для того, чтобы выровнять торговый баланс — это не совпадает с нашей коммуникацией. Результаты наших действий свидетельствуют о том, что мы выполняем то, что декларируем. Мы продолжаем соблюдать принцип — говори, что делаешь, и делай, что говоришь", — уверяют в НБУ.