За первое полугодие импорт Украины почти вдвое превысил экспорт: детали

За январь-июнь 2025 года объем экспорта составил $20,04 млрд, тогда как импорт составил $38,56 млрд. Это привело к значительному увеличению отрицательного сальдо, которое составило $18,51 млрд против $12,43 млрд за аналогичный период прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Коэффициент покрытия экспортом импорта снизился до 0,52, что свидетельствует о серьезных вызовах экономике. Особенно ощутимым стало сокращение экспорта зерновых культур, упавшего на 24,2%.

Топ-5 экспортируемых товаров:

продукты растительного происхождения (в том числе зерновые) – $5,2 млрд;

жиры и масла - $3,2 млрд;

недрагоценные металлы - $2,3 млрд;

готовые пищевые продукты - $1,9 млрд;

машины и оборудование - $1,8 млрд.

Топ-5 импортируемых товаров:

машины и оборудование - $8,9 млрд;

транспортные средства - $5,4 млрд;

минеральные продукты (в том числе топливо) - $5,2 млрд;

химическая продукция - $4,4 млрд;

недрагоценные металлы - $2 млрд.

Чтобы исправить ситуацию, нардеп предлагает ряд неотложных мер: увеличить поддержку экспортеров, повысить доступность кредитования, масштабировать работу Экспортно-кредитного агентства, запустить страхование военных рисков и принять законопроекты 13414 и 13415, способствующие развитию реального сектора экономики и привлечению инвестиций.

Напомним, в январе-июне 2025 г. Украина экспортировала 9,58 тыс. т мороженой говядины (+26%) на сумму 37,58 млн дол. (+18%).