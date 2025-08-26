За перше півріччя імпорт України майже вдвічі перевищив експорт: деталі

За січень-червень 2025 року обсяг експорту склав $20,04 млрд, тоді як імпорт сягнув $38,56 млрд. Це призвело до значного збільшення негативного сальдо, яке становило $18,51 млрд проти $12,43 млрд за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту знизився до 0,52, що свідчить про серйозні виклики для економіки. Особливо відчутним стало скорочення експорту зернових культур, який впав на 24,2%.

Топ-5 експортованих товарів:

продукти рослинного походження (у тому числі зернові) — $5,2 млрд;

жири та олії — $3,2 млрд;

недорогоцінні метали — $2,3 млрд;

готові харчові продукти — $1,9 млрд;

машини та обладнання — $1,8 млрд.

Топ-5 імпортованих товарів:

машини та обладнання — $8,9 млрд;

транспортні засоби — $5,4 млрд;

мінеральні продукти (у тому числі паливо) — $5,2 млрд;

хімічна продукція — $4,4 млрд;

недорогоцінні метали — $2 млрд.

Щоб виправити ситуацію, нардеп пропонує низку невідкладних заходів: збільшити підтримку експортерів, підвищити доступність кредитування, масштабувати роботу Експортно-кредитного агентства, запустити страхування воєнних ризиків та ухвалити законопроєкти 13414 та 13415, що мають сприяти розвитку реального сектору економіки та залученню інвестицій.

Нагадаємо, у січні-червні 2025 року Україна експортувала 9,58 тис. т мороженої яловичини (+26%) на суму 37,58 млн дол. (+18%).