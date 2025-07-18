Україна збільшила експорт мороженої яловичини у першому півріччі на 26%: як зросла грошова виручка

В січні-червні 2025 року Україна експортувала 9,58 тис. т мороженої яловичини (+26%) на суму 37,58 млн дол. (+18%). Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у червні 2025 року становили 1,61 тис. т, що на 16% менше відносно травня поточного року, але на 82% більше відносно червня 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Грошова виручка у червні за поставлений товар становила майже 14,66 млн доларів, що на 88% більше відносно травня 2025 року і на 325% більше відносно червня 2024 року.

Крім того, у червні 2025 року Україна експортувала близько 1,22 тис. т ВРХ живою вагою, що на 13% менше відносно травня 2025 року і на 6% менше відносно червня 2024 року. Грошова виручка за експортованих тварин становила 5,49 млн доларів, що на 90% більше відносно травня 2025 року і на 108% більше відносно червня 2024 року.

У січні-червні 2025 року Україна експортувала 9,72 тис. т ВРХ живою вагою (+92%) на суму 21,45 млн доларів (+138%).

Також у червні 2025 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 1 т свіжої або охолодженої яловичини, що на 98% менше відносно травня поточного року і на 38% менше відносно червня 2024 року. Експортна виручка за поставлений товар становила 152 тис. дол., що на 11% більше відносно травня 2025 року і майже в 19 разів більше відносно червня 2024 року.

Загалом, за словами аналітика, ситуація на ринку великої рогатої худоби (ВРХ) та яловичини стабільна: обмежена пропозиція і високий попит підтримують рекордні обсяги торгівлі та високі ціни, попри геополітичну невизначеність і ризики.

Згідно із даними Єврокомісії, обмежена пропозиція та стабільно високий попит сприяють рекордним обсягам торгівлі. В ЄС ціни залишаються на історично високому рівні, але за останній місяць стабілізувалися. Високі ціни зумовлені обмеженою пропозицією худоби на забій та стійким попитом на внутрішньому та експортному ринку.

Нагадаємо, у травні Україна наростила обсяги експорту яловичини на тлі високих цін на товар на експортних ринках та скорочення обсягів виробництва в ряді країн.