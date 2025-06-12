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Україна наростила експорт яловичини: скільки грошей заробили

яловичина
Фото: Freepik

Україна наростила обсяги експорту яловичини в травні на тлі високих цін на товар на експортних ринках та скорочення обсягів виробництва в ряді країн. 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані  Асоціації виробників молока.

Зазначається, що у травні 2025 року Україна експортувала близько 1,4 тис. т великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою, що на 25% менше відносно квітня 2025 року, але на 166% більше відносно травня 2024 року. Грошова виручка за експортованих тварин становила 2,89 млн дол., що на 47% менше відносно квітня 2025 року і на 273% більше відносно травня 2024 року. У січні-травні 2025 року Україна експортувала 8,5 тис. т ВРХ живою вагою (+126%) на суму 18,85 млн дол. (+196%).

Також у травні 2025 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 21 т свіжої або охолодженої яловичини, що майже на 984% більше відносно квітня поточного року, але на 91% менше відносно травня 2024 року. Експортна виручка за поставлений товар становила 137 тис. дол., що на 493% більше відносно квітня 2025 року, але на 91% менше відносно травня 2024 року. В січні-травні 2025 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 65,5 т охолодженої яловичини (-93%) на суму 407,1 тис. дол. (-93%).

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у травні 2025 року становили 1,91 тис. т, що на 6% більше відносно квітня поточного року і на 19% більше відносно травня 2024 року. Грошова виручка за поставлений товар становила майже 7,78 млн дол., що на 9% більше відносно квітня 2025 року і на 23% більше відносно травня 2024 року. В січні-травні 2025 року Україна експортувала 7,96 тис. т мороженої яловичини (+18%) на суму 30,7 млн дол. (+8%).

Фото 2 — Україна наростила експорт яловичини: скільки грошей заробили

Світові ціни на ВРХ і яловичину ростуть 

В АВМ зауважують, що світові ціни на ВРХ і яловичину ростуть на фоні скорочення пропозиції у регіонах-виробниках.  Особливо сильно зросли ціни в Європі в першому кварталі, що пов'язано зі скороченням внутрішньої пропозиції.

Зараз ціни на ВРХ у ЄС майже зрівнялись із високими цінами у Північній Америці. Основними проблемами фермерів стали захворювання: в Європі та Великій Британії — блутанг, а в Мексиці — паразит New World screwworm, через який США тимчасово закрили кордон для постачальників ВРХ з сусідньої країни.

Нагадаємо, у квітні 2025 року виробництво яловичини в Україні впало на 16% порівняно з минулим роком. 

Автор:
Світлана Манько