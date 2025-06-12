Украина нарастила экспорт говядины: сколько денег заработали

Украина увеличила объемы экспорта говядины в мае на фоне высоких цен на товар на экспортных рынках и сокращения объемов производства в ряде стран.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока.

В мае 2025 года Украина экспортировала около 1,4 тыс. т крупного рогатого скота (КРС) живым весом, что на 25% меньше по отношению к апрелю 2025 года, но на 166% больше по отношению к маю 2024 года. Денежная выручка за экспортируемых животных составила 2,89 млн долл., что на 47% меньше по отношению к апрелю 2025 года и на 273% больше по отношению к маю 2024 года. В январе-мае 2025 г. Украина экспортировала 8,5 тыс. т КРС живым весом (+126%) на сумму 18,85 млн дол. (+196%).

Также в мае 2025 года украинские экспортеры поставили на внешние рынки 21 т. свежей или охлажденной говядины, что почти на 984% больше по отношению к апрелю текущего года, но на 91% меньше по отношению к маю 2024 года. Экспортная выручка за поставляемый товар составила 137 тыс. долл., что на 493% больше по отношению к апрелю 2025 года, но на 91% меньше по отношению к маю 2024 года. В январе-мае 2025 Украина отгрузила на внешние рынки 65,5 т охлажденной говядины (-93%) на сумму 407,1 тыс. дол. (-93%).

Натуральные объемы экспорта мороженой говядины из Украины в мае 2025 года составили 1,91 тыс. т, что на 6% больше по отношению к апрелю текущего года и на 19% больше по отношению к маю 2024 года. 2025 Украина экспортировала 7,96 тыс. т мороженой говядины (+18%) на сумму 30,7 млн дол.

Мировые цены на КРС и говядину растут

В АВМ отмечают, что мировые цены на КРС и говядину растут на фоне сокращения предложения в регионах-производителях. Особенно сильно выросли цены в Европе в первом квартале, что связано с сокращением внутреннего предложения.

Сейчас цены на КРС в ЕС почти сравнялись с высокими ценами в Северной Америке. Основными проблемами фермеров стали заболевания: в Европе и Великобритании – блутанг, а в Мексике – паразит New World screwworm, из-за которого США временно закрыли границу для поставщиков КРС из соседней страны.

Напомним, в апреле 2025 года производство говядины в Украине упало на 16% по сравнению с прошлым годом.