Украина увеличила экспорт мороженой говядины в первом полугодии на 26%: как выросла денежная выручка

В январе-июне 2025 г. Украина экспортировала 9,58 тыс. т мороженой говядины (+26%) на сумму 37,58 млн. дол. (+18%). Естественные объемы экспорта мороженой говядины из Украины в июне 2025 года составили 1,61 тыс. т, что на 16% меньше по отношению к маю текущего года, но на 82% больше по отношению к июню 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Денежная выручка в июне за поставленный товар составила почти 14,66 млн долларов, что на 88% больше по отношению к маю 2025 года и на 325% больше по отношению к июню 2024 года.

Кроме того, в июне 2025 года Украина экспортировала около 1,22 тыс. т КРС живым весом, что на 13% меньше по отношению к маю 2025 года и на 6% меньше по отношению к июню 2024 года. Денежная выручка за экспортируемых животных составила 5,49 млн долларов, что на 90% больше по отношению к маю 2025 года и на 108% больше по отношению к июню 2024 года.

В январе-июне 2025 года Украина экспортировала 9,72 тыс. т КРС живым весом (+92%) на сумму 21,45 млн долларов (+138%).

Также в июне 2025 года украинские экспортеры поставили на внешние рынки 1 т свежей или охлажденной говядины, что на 98% меньше по отношению к маю текущего года и на 38% меньше по отношению к июню 2024 года. Экспортная выручка за поставленный продукт составила 152 тыс. долл., что на 11% больше по отношению к маю 2025 года и почти в 19 раз больше по отношению к июню 2024 года.

В целом, по словам аналитика, ситуация на рынке крупного рогатого скота ( КРС ) и говядины стабильна: ограниченное предложение и высокий спрос поддерживают рекордные объемы торговли и высокие цены, несмотря на геополитическую неопределенность и риски .

Согласно данным Еврокомиссии, ограниченное предложение и стабильно высокий спрос способствуют рекордным объемам торговли. В ЕС цены остаются исторически высоком уровне, но за последний месяц стабилизировались. Высокие цены обусловлены ограниченным предложением скота на убой и устойчивым спросом на внутреннем и экспортном рынке.

Напомним, в мае Украина увеличила объемы экспорта говядины на фоне высоких цен на товар на экспортных рынках и сокращения объемов производства в ряде стран.