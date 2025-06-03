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Украина будет экспортировать мясо в Албанию: новые договоренности в агросекторе

Албания
Украина и Албания синхронизируют аграрные стратегии / Минагрополитики

Во время встречи с послом Албании Эрналом Фило, министр агрополитики Виталий Коваль заявил об интересе Тираны к импорту украинского мяса и переработанной продукции. В ответ Албания готова поставлять в Украину овощи в межсезонье.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минагрополитики.

Аграрное партнерство

Украина и Албания обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в аграрном секторе

В центре переговоров была актуализация общих экономических интересов: обе страны обладают мощным аграрным потенциалом, который формирует значительную часть ВВП и обеспечивает занятость населения. Общим стратегическим ориентиром для Украины и Албании остается евроинтеграция, ведь оба государства имеют статус кандидатов в члены ЕС.

Украина в 2025 году сосредоточила государственную политику на развитии животноводства, в частности, производстве крупного рогатого скота, красного мяса и переработанной продукции. Это вызывает интерес со стороны Албании, где из-за роста туристического потока повысился спрос на мясную продукцию.

Кроме импорта украинского мяса, Албания заинтересована в расширении экспорта в Украину грунтовых овощей, особенно в период межсезонья — с февраля по май, когда внутреннее производство в Украине сокращается. Для реализации этих инициатив стороны рассматривают возможность упрощения торговых процедур.

Стоит напомнить, что Польша не заинтересована в импорте зерна из Украины из-за больших объемов экспорта. Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной должно учитывать аграрные интересы разных стран блока.

Автор:
Ольга Опенько