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Україна експортуватиме м’ясо до Албанії: нові домовленості в агросекторі

Албанія
Україна й Албанія синхронізують аграрні стратегії. / Мінагрополітики

Під час зустрічі з послом Албанії Ерналом Філо, міністр агрополітики Віталій Коваль заявив про інтерес Тирани до імпорту українського м’яса та переробленої продукції. У відповідь Албанія готова постачати до України овочі в міжсезоння.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

Аграрне партнерство

Україна та Албанія обговорили перспективи двосторонньої співпраці в аграрному секторі.

У центрі перемовин була актуалізація спільних економічних інтересів: обидві країни мають потужний аграрний потенціал, що формує значну частину ВВП і забезпечує зайнятість населення. Спільним стратегічним орієнтиром для України та Албанії залишається євроінтеграція, адже обидві держави мають статус кандидатів у члени ЄС.

Україна у 2025 році зосередила державну політику на розвитку тваринництва, зокрема — виробництві великої рогатої худоби, червоного м’яса та переробленої продукції. Це викликає зацікавлення з боку Албанії, де через зростання туристичного потоку підвищився попит на м’ясну продукцію.

Окрім імпорту українського м’яса, Албанія зацікавлена в розширенні експорту до України ґрунтових овочів, особливо у період міжсезоння — з лютого по травень, коли внутрішнє виробництво в Україні скорочується. Для реалізації цих ініціатив сторони розглядають можливість спрощення торговельних процедур.

Варто нагадати, що Польща не зацікавлена в імпорті зерна з України через власні великі обсяги експорту.  Нова торгова угода між ЄС та Україною має враховувати аграрні інтереси різних країн блоку.

Автор:
Ольга Опенько