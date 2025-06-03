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Україна експортуватиме м’ясо до Албанії: нові домовленості в агросекторі
Під час зустрічі з послом Албанії Ерналом Філо, міністр агрополітики Віталій Коваль заявив про інтерес Тирани до імпорту українського м’яса та переробленої продукції. У відповідь Албанія готова постачати до України овочі в міжсезоння.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
Аграрне партнерство
Україна та Албанія обговорили перспективи двосторонньої співпраці в аграрному секторі.
У центрі перемовин була актуалізація спільних економічних інтересів: обидві країни мають потужний аграрний потенціал, що формує значну частину ВВП і забезпечує зайнятість населення. Спільним стратегічним орієнтиром для України та Албанії залишається євроінтеграція, адже обидві держави мають статус кандидатів у члени ЄС.
Україна у 2025 році зосередила державну політику на розвитку тваринництва, зокрема — виробництві великої рогатої худоби, червоного м’яса та переробленої продукції. Це викликає зацікавлення з боку Албанії, де через зростання туристичного потоку підвищився попит на м’ясну продукцію.
Окрім імпорту українського м’яса, Албанія зацікавлена в розширенні експорту до України ґрунтових овочів, особливо у період міжсезоння — з лютого по травень, коли внутрішнє виробництво в Україні скорочується. Для реалізації цих ініціатив сторони розглядають можливість спрощення торговельних процедур.
Варто нагадати, що Польща не зацікавлена в імпорті зерна з України через власні великі обсяги експорту. Нова торгова угода між ЄС та Україною має враховувати аграрні інтереси різних країн блоку.