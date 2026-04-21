Копірайтери очолили рейтинг популярних вакансій – до 79 відгуків на місце: яку зарплату пропонують

Кількість відгуків на популярні вакансії в Україні продовжує зростати, що свідчить про посилення конкуренції серед кандидатів. Найбільший інтерес викликають позиції, які дозволяють працювати онлайн або віддалено.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Аналітики сервісу з'ясували, які вакансії користуються найбільшою популярністю серед шукачів, та що в цьому списку змінилось з попереднього року. Для аналізу використали показник кількості відгуків кандидатів на одну вакансію.

Згідно з аналітичними даними, до трійки найбільш затребуваних серед шукачів роботи увійшли позиції, пов’язані з комунікацією, онлайн-сервісом та роботою з текстами. Серед них:

Копірайтер , 79 відгуків на 1 оголошення, середній дохід – 24 500 грн

Оператор чату , 55 відгуків на 1 оголошення, середній дохід – 26 000 грн

Менеджер інтернет-магазину , 42 відгуки на 1 оголошення, середній дохід - 22 500 грн

Особливо активними в пошуку у березні 2026 року були вакансії з категорії “Початок кар’єри” – для шукачів без досвіду, студентів. Результат становить 23 відгуків на 1 оголошення при медіанній зарплаті 24 700 грн.

Кандидати також активно відгукувались на вакансії у сфері реклами та дизайну. У березні 2026 року на одну пропозицію роботи промоутера (15 000 грн) припадало в середньому 17 відгуків, на позицію контент-менеджера (20 000 грн) – 15, а на SMM-менеджера (22 500 грн) – 14.

Серед інших популярних вакансій – пакувальник (17 відгуків на одне оголошення, медіанна зарплата 22 500 грн) та адміністратор (14 відгуків, 20 150 грн). Також на рівні 13 відгуків на вакансію фіксувалась активність для позицій репетитора (20 000 грн), різноробочого у будівництві (25 375 грн) і диспетчера (22 500 грн).

Порівняно з березнем 2025 року перелік найбільш затребуваних вакансій не дуже змінився: рік тому у топі також були ролі, пов’язані з комунікаціями та онлайн-обслуговуванням. Перше місце займав менеджер інтернет-магазину, друге – SMM-менеджер, третє – пакувальник. Копірайтер, який у 2026 році очолив рейтинг за кількістю відгуків, роком раніше мав четверту позицію.

Загалом конкуренція за вакансії з можливістю віддаленої роботи продовжує посилюватися – саме тому серед лідерів залишаються копірайтинг, чат-підтримка та e-commerce. Водночас рівень зарплат у цих сегментах зріс до 20–25 тис. грн, тоді як ще торік він переважно не перевищував 20 тис. грн.

Нагадаємо, за січень-лютий 2026 року українські роботодавці запропонували 111 214 вакансій через Службу зайнятості. Найбільше пропозицій роботи зафіксовано на Львівщині, а за кількістю фактично працевлаштованих осіб лідирує Дніпропетровська область.