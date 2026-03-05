Уряд підтримуватиме підприємства, що впроваджують екологічні технології

Кабінет міністрів затвердив державну цільову програму підтримки підприємств, які впроваджують найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ), до 2030 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Державна програма екомодернізації підприємств

Урядовці зазначають, що затвердження програми є черговим кроком у реалізації реформи запобігання та контролю промислового забруднення в Україні. Вона також спрямована на екомодернізацію підприємств і відбудову промисловості відповідно до європейських стандартів.

Основна мета програми - зменшити негативний вплив промисловості на довкілля. Це планують досягти через модернізацію виробництва, підвищення енергоефективності та впровадження сучасних екологічних стандартів. Документ передбачає комплекс економічних і регуляторних інструментів, які мають стимулювати підприємства оновлювати технологічні процеси та переходити на найкращі доступні технології і методи управління.

Програма розрахована на п’ять років і передбачає перехідний період з урахуванням умов функціонування економіки під час воєнного стану.

Очікується, що її реалізація сприятиме збільшенню кількості підприємств, які впроваджують НДТМ. Також планується зменшити забруднення атмосферного повітря і водних ресурсів, а також скоротити обсяги утворення відходів. Контроль за цими показниками здійснюватиметься через звіти операторів установок щодо дотримання умов інтегрованого довкіллєвого дозволу.

Крім того, впровадження програми має знизити енергоємність виробничих процесів, зменшити споживання енергоресурсів та підвищити продуктивність підприємств.

Нагадаємо, Кабінет міністрів створив Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару і затвердив положення про її діяльність. До складу нового постійно діючого дорадчого органу увійшли 29 науковців.