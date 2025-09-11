Запланована подія 2

В Україні запрацював Реєстр інтегрованих довкільних дозволів: які переваги

чоловік, документи, ручка
Єдиний реєстр інтегрованих довкільних дозволів / Freepik

В Україні офіційно запрацював Єдиний державний реєстр інтегрованих довкільних дозволів. Новий онлайн-інструмент створює “єдине вікно” для бізнесу та забезпечує громадськості відкритий доступ до екологічних даних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Що відомо про реєстр

Новий реєстр став функціональним модулем "ЕкоСистеми" — національної онлайн-платформи, що відображає актуальну інформацію про стан довкілля. Він створює для бізнесу зручне “єдине вікно” для отримання довкільних дозволів, одночасно забезпечуючи громадськості відкритий доступ до екологічних даних.

Ухвалена постанова унормовує:

  • забезпечення електронної взаємодії між операторами установок, Мінекономіки, іншими органами влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у процесі видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу та подальшої експлуатації установок;
  • створення, збирання, накопичення, зберігання, обліку, захисту, відображення, оброблення та оприлюднення інформації й документів, пов’язаних з інтегрованими дозволами;
  • відкритий доступ операторів установок, громадськості та інших зацікавлених сторін через вебпортал Реєстру до всієї актуальної інформації у сфері запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення.

Мінекономіки вже створило та впровадило на платформі "ЕкоСистема" ІТ-рішення для оформлення інтегрованих довкіллєвих дозволів. Завдяки цьому оператори установок можуть подавати заяви в електронному вигляді, спрощуючи процес отримання дозволів.

Про платформу

"ЕкоСистема" – це державна автоматизована платформа, створена Міністерством довкілля та природних ресурсів України для забезпечення прозорого доступу до достовірної екологічної інформації та публічних послуг. Платформа дозволяє громадянам, бізнесу та державним органам ефективно взаємодіяти у сфері охорони довкілля.

Основні цілі "ЕкоСистеми":

  • Інформаційна підтримка – надання актуальних даних про стан навколишнього середовища та природних ресурсів, включно з моніторингом повітря, води та ґрунтів у населених пунктах.
  • Онлайн-послуги – зручне отримання екологічних адміністративних та публічних послуг для громадян і бізнесу.
  • Прозора взаємодія – створення механізму комунікації між користувачами та державними органами у сфері охорони довкілля.

Платформа містить:

  • Моніторингові дані про стан довкілля;
  • Реєстри, які веде Міндовкілля та підпорядковані органи;
  • Електронні послуги для громадян та бізнесу;
  • Мобільний додаток "ЕкоЗагроза", що дозволяє фіксувати екологічні загрози на території України.
Автор:
Ольга Опенько