В Україні запрацював Реєстр інтегрованих довкільних дозволів: які переваги
В Україні офіційно запрацював Єдиний державний реєстр інтегрованих довкільних дозволів. Новий онлайн-інструмент створює “єдине вікно” для бізнесу та забезпечує громадськості відкритий доступ до екологічних даних.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Що відомо про реєстр
Новий реєстр став функціональним модулем "ЕкоСистеми" — національної онлайн-платформи, що відображає актуальну інформацію про стан довкілля. Він створює для бізнесу зручне “єдине вікно” для отримання довкільних дозволів, одночасно забезпечуючи громадськості відкритий доступ до екологічних даних.
Ухвалена постанова унормовує:
- забезпечення електронної взаємодії між операторами установок, Мінекономіки, іншими органами влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у процесі видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу та подальшої експлуатації установок;
- створення, збирання, накопичення, зберігання, обліку, захисту, відображення, оброблення та оприлюднення інформації й документів, пов’язаних з інтегрованими дозволами;
- відкритий доступ операторів установок, громадськості та інших зацікавлених сторін через вебпортал Реєстру до всієї актуальної інформації у сфері запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення.
Мінекономіки вже створило та впровадило на платформі "ЕкоСистема" ІТ-рішення для оформлення інтегрованих довкіллєвих дозволів. Завдяки цьому оператори установок можуть подавати заяви в електронному вигляді, спрощуючи процес отримання дозволів.
Про платформу
"ЕкоСистема" – це державна автоматизована платформа, створена Міністерством довкілля та природних ресурсів України для забезпечення прозорого доступу до достовірної екологічної інформації та публічних послуг. Платформа дозволяє громадянам, бізнесу та державним органам ефективно взаємодіяти у сфері охорони довкілля.
Основні цілі "ЕкоСистеми":
- Інформаційна підтримка – надання актуальних даних про стан навколишнього середовища та природних ресурсів, включно з моніторингом повітря, води та ґрунтів у населених пунктах.
- Онлайн-послуги – зручне отримання екологічних адміністративних та публічних послуг для громадян і бізнесу.
- Прозора взаємодія – створення механізму комунікації між користувачами та державними органами у сфері охорони довкілля.
Платформа містить:
- Моніторингові дані про стан довкілля;
- Реєстри, які веде Міндовкілля та підпорядковані органи;
- Електронні послуги для громадян та бізнесу;
- Мобільний додаток "ЕкоЗагроза", що дозволяє фіксувати екологічні загрози на території України.