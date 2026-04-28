Anthropic оценили в $1 трлн: создатель Claude готовится к крупнейшему IPO года

Оценка стартапа Anthropic на вторичных рынках превысила отметку в $1 трлн. Это делает разработчика нейросети Claude третьей частной компанией в мире после OpenAI и SpaceX, достигшей такой капитализации еще до выхода на биржу.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится на платформе Jupiter.

С октября 2025 г. стоимость компании выросла на 733%. Такой скачок интереса инвесторов связан с успехом новой модели Claude Mythos и ростом доходов компании – ее годовая выручка уже превысила $30 млрд.

Разброс оценок и реальная стоимость

Поскольку Anthropic является частной компанией, точную ее стоимость определяют специализированные торговые площадки. Сейчас наблюдается интересная динамика:

Jupiter и Forge Global: оценивают компанию более чем в $1 трлн.

Платформа Hiive: дает более сдержанный прогноз — около $851 млрд.

Эксперты отмечают, что такой разброс цен нормален для пре-IPO периода, однако общий тренд очевиден: Anthropic уже догоняет главного конкурента — OpenAI.

Подготовка к IPO

Инвестиционный азарт подогревают и планы технологических гигантов. Google готовится вложить в Anthropic до $40 млрд, а Amazon анонсировала инвестиции на сумму $25 млрд.

Ключевые ожидания рынка:

Дата IPO: по прогнозам аналитиков, выход на биржу может состояться уже в октябре 2026 года.

Вероятность листинга: эксперты оценивают шансы размещения акций в этом году в 59%.

Привлечение средств: ожидается, что IPO Anthropic может стать одним из крупнейших в истории технологического сектора, привлекая более $60 млрд.

Напомним, в феврале 2026 года Anthropic привлекла $30 млрд, а ее оценка выросла до $380 млрд. Тогда раунд финансирования серии G возглавили фонды GIC и Coatue. Всего за несколько месяцев компании удалось почти утроить свою стоимость благодаря быстрому внедрению ее ШИ-решений в корпоративном сегменте.