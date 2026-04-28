Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Anthropic оценили в $1 трлн: создатель Claude готовится к крупнейшему IPO года

Автор Claude готовится к крупнейшему IPO года / Anthropic

Оценка стартапа Anthropic на вторичных рынках превысила отметку в $1 трлн. Это делает разработчика нейросети Claude третьей частной компанией в мире после OpenAI и SpaceX, достигшей такой капитализации еще до выхода на биржу.

С октября 2025 г. стоимость компании выросла на 733%. Такой скачок интереса инвесторов связан с успехом новой модели Claude Mythos и ростом доходов компании – ее годовая выручка уже превысила $30 млрд.

Разброс оценок и реальная стоимость

Поскольку Anthropic является частной компанией, точную ее стоимость определяют специализированные торговые площадки. Сейчас наблюдается интересная динамика:

  • Jupiter и Forge Global: оценивают компанию более чем в $1 трлн.
  • Платформа Hiive: дает более сдержанный прогноз — около $851 млрд.

Эксперты отмечают, что такой разброс цен нормален для пре-IPO периода, однако общий тренд очевиден: Anthropic уже догоняет главного конкурента — OpenAI.

Подготовка к IPO

Инвестиционный азарт подогревают и планы технологических гигантов. Google готовится вложить в Anthropic до $40 млрд, а Amazon анонсировала инвестиции на сумму $25 млрд.

Ключевые ожидания рынка:

  • Дата IPO: по прогнозам аналитиков, выход на биржу может состояться уже в октябре 2026 года.
  • Вероятность листинга: эксперты оценивают шансы размещения акций в этом году в 59%.
  • Привлечение средств: ожидается, что IPO Anthropic может стать одним из крупнейших в истории технологического сектора, привлекая более $60 млрд.

Напомним, в феврале 2026 года Anthropic привлекла $30 млрд, а ее оценка выросла до $380 млрд. Тогда раунд финансирования серии G возглавили фонды GIC и Coatue. Всего за несколько месяцев компании удалось почти утроить свою стоимость благодаря быстрому внедрению ее ШИ-решений в корпоративном сегменте.

Автор:
Максим Кольц