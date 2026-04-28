OpenAI не выполняет план по доходам и тратит миллиарды на серверы

Компания OpenAI не смогла выполнить собственные планы выручки и привлечения новых пользователей. Это заставило руководство стартапа задуматься над сокращением затрат на вычислительные мощности, что уже привело к внутренним разногласиям.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет The Wall Street Journal.

Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар предупредила коллег о возможных проблемах с оплатой контрактов на дата-центры. Если темпы роста доходов не ускорятся, компании будет сложно удерживать нынешний уровень расходов.

Пользователи идут к конкурентам

По данным источников, OpenAI не смогла достичь цели в 1 млрд активных пользователей ChatGPT еженедельно до конца 2025 года. Сейчас этот показатель ниже, что вызывает беспокойство у инвесторов.

Главные причины замедления бизнеса:

Конкуренция Google: ШИ-модель Gemini отбирает часть аудитории у ChatGPT.

Давление со стороны Anthropic: в некоторых сегментах рынка OpenAI теряет долю в пользу создателей модели Claude.

Дорогая инфраструктура: содержание моделей требует миллиардных инвестиций, пока не окупаемых в ожидаемых объемах.

Несмотря на разногласия по бюджету, глава компании Сэм Альтман и Сара Фрайар выступили с совместным заявлением. Они назвали сообщения о конфликте "абсурдными" и заверили, что единственные в желании наращивать вычислительные мощности для новых моделей.

Обвал акций SoftBank и Oracle на фоне проблем OpenAI

Новости о финансовых трудностях OpenAI мгновенно ударили по ее ключевым партнерам и инвесторам. Рынок рассматривает эти компании как основные показатели успеха разработчика ChatGPT, поэтому любой намек на замедление бизнеса вызывает массовые распродажи активов.

Наиболее сильно пострадали акции японской SoftBank Group Corp., стоимость которых рухнула на 11%. Также снижение котировок зафиксировали у следующих гигантов:

Oracle Corp. - падение на 3%;

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) – падение на 3%;

CoreWeave Inc. - падение на 3%.

Инвесторы находятся в состоянии повышенной тревоги. Любые признаки того, что технологические компании могут сократить капитальные затраты на ИИ-инфраструктуру, воспринимаются рынком крайне негативно.

Деньги могут закончиться быстрее, чем планировали

Ранее в этом году OpenAI привлекла $122 млрд. инвестиций. Однако аналитики подсчитали: с учетом текущих долгов и контрактов на аренду серверов эти деньги могут иссякнуть уже через три года, если выручка не начнет стремительно расти. Это ставит под угрозу амбициозные планы Альтмана на выход на IPO (публичное размещение акций) уже в этом году.

Напомним, OpenAI уменьшает юридическую зависимость от Microsoft из-за нового соглашения с Amazon. Компания просмотрела условия своего многолетнего партнерства, что позволило создателям ChatGPT использовать облачные сервисы Amazon AWS. Целью решения является диверсификация рисков и поиск новых источников финансирования на фоне обострения конкуренции.