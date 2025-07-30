З початку року АТБ збільшила обсяги сплати податків і зборів більш ніж на третину

Протягом першого півріччя 2025 року підприємствами групи компаній АТБ сплачено податків і зборів, включно з митними платежами та ЄСВ, на суму 18,02 млрд гривень. Цей показник перевищив податкові платежі за аналогічний період минулого року на 35,9%. Про це інформує Delo.ua з посиланням на офіційні дані компанії.

"За воєнних умов кожна чесно сплачена до бюджету гривня посилює наш оборонний потенціал, сприяє відновленню інфраструктури, зміцнює соціальний сектор, економіку тощо", – зазначають у пресслужбі АТБ.

Із суми сплачених АТБ податків і зборів за пів року до державного бюджету надійшло 12,16 млрд грн (торік цей показник становив 8,68 млрд грн). Місцеві бюджети отримали 3,81 млрд грн, до цільових фондів передано 2,05 млрд грн.

В компанії зазначають, що попри колосальні втрати через війну, рахунок яких вже йде на мільярди гривень, компанія змогла "стати одним із найбільш стабільних наповнювачів бюджету".

"Частка ритейлу у ВВП становить близько 14%. А лідером галузі (за товарообігом, чисельністю робітників, кількістю магазинів тощо) вже багато років поспіль є саме АТБ. Сьогодні на компанію припадає близько половини усіх обсягів податків і зборів, сплачених вітчизняним ритейлом", – наголосили в АТБ, додавши, що корпорація входить до переліку 10 найбільших платників податків країни.

Зокрема, лише флагманське підприємство корпорації – ТОВ "АТБ-Маркет" – протягом перших шести місяців 2025 року сплатило податків і зборів на загальну суму 14,35 млрд грн. З них до держбюджету спрямовано 9,52 млрд грн, до місцевих бюджетів – 3,21 млрд грн, а до цільових фондів — 1,62 млрд грн.

Крім того, в АТБ додали, що протягом останніх 10 років податкові платежі корпорації зросли більш ніж увосьмеро. За результатами 2024 року АТБ передала до бюджетів усіх рівнів 28,61 млрд грн, тоді як у 2014-му сума сплачених податків і зборів становила лише 3,5 млрд грн.

За час повномасштабного вторгнення податковий внесок АТБ до бюджетів усіх рівнів сягнув 74,11 млрд грн.

Раніше Delo.ua повідомляло, що за перше півріччя 2025-го мережа АТБ наростила товарообіг до 139 млрд грн – це на 19,8% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.