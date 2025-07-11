Кадрова політика АТБ: безпека, стабільність, прозорість та результативність

Продовольчий фронт та стабільне джерело доходу

Попри безпрецедентні виклики воєнного часу, АТБ продовжує впевнено тримати галузеве лідерство за усіма ключовими показниками, зокрема щодо обсягів сплати податків, товарообігу, допомоги війську. Та не менш важливо, що компанія є й найбільшим роботодавцем.

На підприємствах АТБ працюють понад 59 тис. громадян, з яких 48 тис. є робітниками флагмана корпорації — ТОВ "АТБ-Маркет". Працевлаштування в АТБ тільки легальне із соцпакетом та "білою" зарплатою конкурентного рівня. Фактично це означає, що сотні українських родин навіть в умовах війни мають стабільне джерело доходу.

Звісно, вторгнення ворога внесло серйозні корективи, було втрачено чимало магазинів, інших активів, велика кількість громадян стали вимушеними переселенцями чи покинули країну. Ще у перший рік війни втрата частини персоналу стала, мабуть, одним із найбільш серйозних викликів за усі понад 30 років існування компанії. Проте АТБ вдалося не лише продемонструвати феноменальну стійкість і незламність бізнесу, а й швидко перейти до етапу поступового відновлення. Навіть в умовах війни щороку у різних куточках України відкриваються десятки нових магазинів і стільки ж відновлюються, відтак створюються тисячі нових робочих місць.

Кожному з працівників компанія гарантує безпеку та справедливість в оплаті праці. Безпека в тому, що за весь час існування АТБ, жодного разу, ні на один день не було затримано виплату заробітної платні. А це були і непрості часи фінансових криз, і глобальної пандемії, і війни.

Такий справедливий системний підхід дає позитивні результати. Роками неухильно дотримуючись стратегії динамічного розвитку, персонал компанії зацікавлений у результаті та є більш підготовленим до ефективної роботи у будь-яких умовах. Співробітники АТБ опанували навички гнучкого реагування на певні обставини, готові працювати з максимальною самовіддачею на своїх ділянках продовольчого фронту, аби безперебійно забезпечувати десятки мільйонів українців свіжими продуктами за чесною ціною.

Найцінніший капітал лідера вітчизняного ритейлу

Кадрова політика АТБ уже понад 30 років базується на чіткому розумінні того, що найціннішим капіталом є працівники. Це відправна точка та основа для реалізації традиційної для компанії стратегії динамічного розвитку. І жодні чинники воєнного часу не здатні це змінити.

У компанії обов’язковою є підтримка співробітників, які опинилися у скрутних умовах, якщо людина захворіла чи втратила когось із близьких. АТБ радо приймає на роботу тих працівників, хто евакуювався з тимчасово непідконтрольних територій або вимушено змінив місце проживання. У таких випадках людина оформлюється звичайним переведенням зі збереженням відпустки, посади, робочого стажу тощо. Люди отримують шанс розпочати нове життя, повернутися до улюбленої справи, не турбуючись за власне фінансове становище.

У разі демобілізації кожного співробітника, який захищав країну, приймуть до трудової родини АТБ. Натепер кількість працівників компанії, які долучилися до лав ЗСУ, ТрО і Нацгвардії, дорівнює майже цілій бойовій бригаді. На жаль, є кілька сотень тих, хто зазнав поранень або сплатив найвищу ціну... В АТБ ці втрати вважають найбільш болючими.

Від початку війни компанія підтримує Збройні сили України. Загальна сума допомоги від АТБ війську, медичним закладам, вимушеним переселенцям, постраждалим від ракетних ударів тощо вже перевищує 2 млрд грн.

Як і в інших галузях, у ритейлі сьогодні відчувається суттєва нестача кадрів. Бракує як вантажників, охоронців, водіїв, збирачів, так і висококваліфікованих фахівців. Майже за усіма напрямами відчувається певний дефіцит персоналу. Де фізично це можливо, компанія замінює чоловічу працю на жіночу. Щодо вузькокваліфікованого персоналу проблема набагато глибша. Професійні навички за лічені дні не опануєш, іноді потрібно не менш ніж 12 місяців, аби людина опанувала функцію на рівні виконавця, а глибинні знання й навички напрацьовуються роками.

Якщо загальні підходи до системи мотивації компанія протягом війни практично не змінювала, то рівень зарплатні переглядаються постійно.

Тож не дивно, що дослідження відомих рекрутингових агенцій показують, що роботу в команді лідера вітчизняного ритейлу вважають привабливою більшість шукачів вакансій. Причому йдеться як про професіоналів із солідним досвідом, так і про тих, хто не має стажу і шукає своє перше робоче місце.

Побудувати успішну кар’єру в трудовій родині АТБ — це просто

В АТБ люди отримують не просто стабільну роботу та конкурентну зарплату, а й перспективу, долучаються до міцної команди лідерів, професіоналів і однодумців. Це реальна можливість швидкого кар’єрного зростання. Компанія розвиває свій персонал та навіть має власні навчальні центри у Дніпрі, Одесі, Києві та Львові. Вони є гордістю АТБ, адже багато років поспіть підтримують динамічний розвиток бізнесу потужним кадровим потенціалом. Щороку тут безоплатно підвищують кваліфікацію, опановують нові навички та знання понад 4000 українців. Також компанія стимулює підвищення кваліфікації для топменеджменту, покриваючи певну частку фінансування навчання за міжнародними програмами, тренінгами від провідних навчальних інституцій тощо.

Ще у часи коронавірусного карантину була створена можливість навчання співробітників в онлайн-режимі, для власних навчальних центрів закупили сотні сучасних ноутбуків, планшетів та іншого обладнання.

Сьогодні підготовка у таких центрах є обов’язковою для претендентів на адміністративні посади. Цікаво, що 85% керівного складу АТБ свого часу прийшли у компанію на найпростіші, пересічні посади, працюючи, вони стали фахівцями екстракласу, побудували кар’єру, стали наочним прикладом для тих, хто тільки починає свій трудовий шлях.