Кадровая политика АТБ: безопасность, стабильность, прозрачность и результативность

Продовольственный фронт и стабильный источник дохода

Несмотря на беспрецедентные вызовы военного времени, АТБ продолжает уверенно держать отраслевое лидерство по всем ключевым показателям, в частности, по объемам уплаты налогов, товарообороту, помощи войску. Но не менее важно, что компания является крупнейшим работодателем.

На предприятиях АТБ работают более 59 тысяч. граждан, из которых 48 тыс. являются рабочими флагмана корпорации - ООО "АТБ-Маркет". Трудоустройство в АТБ только легальное с соцпакетом и белой зарплатой конкурентного уровня. Фактически это означает, что сотни украинских семей даже в условиях войны имеют стабильный источник дохода.

Конечно, вторжение врага внесло серьезные коррективы, было утрачено немало магазинов, других активов, большое количество граждан стали вынужденными переселенцами или покинули страну. Еще в первый год войны утрата части персонала стала, пожалуй, одним из самых серьезных вызовов за все более 30 лет существования компании. Однако АТБ удалось не только продемонстрировать феноменальную устойчивость и несокрушимость бизнеса, но и быстро перейти к этапу постепенного обновления. Даже в условиях войны каждый год в разных уголках Украины открываются десятки новых магазинов и столько же восстанавливаются, поэтому создаются тысячи новых рабочих мест.

Каждому работнику компания гарантирует безопасность и справедливость в оплате труда. Безопасность в том, что за все время существования АТБ ни разу ни на один день не была задержана выплата заработной платы. А это было и непростое время финансовых кризисов, и глобальной пандемии, и войны.

Такой справедливый системный подход приносит положительные результаты. Годами неукоснительно соблюдая стратегию динамичного развития, персонал компании заинтересован в результате и более подготовлен к эффективной работе в любых условиях. Сотрудники АТБ овладели навыками гибкого реагирования на определенные обстоятельства, готовые работать с максимальной самоотдачей на своих участках продовольственного фронта, чтобы бесперебойно снабжать десятки миллионов украинцев свежими продуктами по честной цене.

Самый ценный капитал лидера отечественного ритейла

Кадровая политика АТБ уже более 30 лет базируется на четком понимании того, что наиболее ценным капиталом являются работники. Это отправная точка и база для реализации обычной для компании стратегии динамичного развития. И никакие факторы военного времени не способны изменить это.

В компании обязательна поддержка сотрудников, оказавшихся в затруднительных условиях, если человек заболел или потерял кого-то из близких. новую жизнь, вернуться к любимому делу, не беспокоясь о собственном финансовом положении.

В случае демобилизации каждого сотрудника, защищавшего страну, примут в трудовую семью АТБ. В настоящее время количество работников компании, присоединившихся к рядам ВСУ, ТРО и Нацгвардии, равняется почти целой боевой бригаде. К сожалению, есть несколько сотен тех, кто получил ранения или оплатил самую высокую цену... В АТБ эти потери считают наиболее болезненными.

С начала войны компания поддерживает вооруженные силы Украины. Общая сумма помощи от АТБ войску, медицинским учреждениям, вынужденным переселенцам, пострадавшим от ракетных ударов и тому подобное, уже превышает 2 млрд грн.

Как и в других отраслях, в ритейле сегодня ощущается существенная нехватка кадров. Не хватает как грузчиков, охранников, водителей, сборщиков, так и высококвалифицированных специалистов. Практически по всем направлениям ощущается определенный недостаток персонала. Где физически это возможно, компания заменяет мужской труд на женский. Относительно узоквалифицированного персонала проблема гораздо глубже. Профессиональные навыки за считанные дни не овладеешь, иногда нужно не менее 12 месяцев, чтобы человек овладел функцией на уровне исполнителя, а глубинные знания и навыки нарабатываются годами.

Если общие подходы к системе мотивации компания в течение войны практически не меняла, то уровень зарплаты пересматривается постоянно.

Неудивительно, что исследования известных рекрутинговых агентств показывают, что работу в команде лидера отечественного ритейла считают привлекательной большинство соискателей вакансий. Причем речь идет как о профессионалах с солидным опытом, так и о тех, кто не имеет стажа и ищет свое первое рабочее место.

Построить успешную карьеру в трудовой семье АТБ – это просто

В АТБ люди получают не просто стабильную работу и конкурентную зарплату, но и перспективу, приобщаются к крепкой команде лидеров, профессионалов и единомышленников. Это реальная возможность быстрого роста карьеры. Компания развивает свой персонал и имеет собственные учебные центры в Днепре, Одессе, Киеве и Львове. Они являются гордостью АТБ, ведь многие годы поддерживают динамичное развитие бизнеса мощным кадровым потенциалом. Ежегодно здесь бесплатно повышают квалификацию, овладевают новыми навыками и знаниями более 4000 украинцев. Также компания стимулирует повышение квалификации для топменеджмента, покрывая определенную долю финансирования обучения по международным программам, тренингам от ведущих учебных институций.

Еще во времена коронавирусного карантина была создана возможность обучения сотрудников в онлайн-режиме, для собственных учебных центров закупили сотни современных ноутбуков, планшетов и другого оборудования.

Сегодня подготовка в таких центрах обязательна для претендентов на административные должности. Интересно, что 85% руководящего состава АТБ в свое время пришли в компанию на простейшие, рядовые должности, работая, они стали специалистами экстракласса, построили карьеру, стали наглядным примером для тех, кто только начинает свой трудовой путь.