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Банки выдали 56 млрд грн кредитов на восстановление украинской энергетики
В рамках меморандума о возобновлении энергетической инфраструктуры после массированных российских атак украинские банки за два года профинансировали проекты бизнеса по возобновлению генерации общей мощностью 1,9 ГВт.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
Опрос крупнейших банков-подписантов меморандума свидетельствует, что на начало июля 2026 года наибольшие объемы средств были направлены на строительство солнечных электростанций (СЭС), газовых, гидро-, био- и ветровых установок, а также на приобретение генераторов.
Кроме непосредственно генерации, финучреждения выделяют средства на объекты хранения энергии (создание систем накопления, покупку инверторов и аккумуляторов) и модернизацию теплооборудования. Мощность по этому направлению за два года достигла 751 МВт. Проекты финансируются в 21 области Украины.
Сколько кредитов получили бизнес и население
Всего за два года действия инициативы банки выдали более 5 тысяч кредитов бизнесу на сумму 52 миллиарда гривен и около 20 тысяч ссуд населению на сумму 4 миллиарда гривен.
По состоянию на начало июля валовой портфель "энергетических" кредитов с учетом уже произведенных погашений составляет:
- для бизнеса - 34 миллиарда гривен;
- для населения - 3 миллиарда гривен.
Андрей Пышный отметил, что этот меморандум объединил усилия банков разных размеров и форм собственности для поддержки экономики, критически зависящей от стабильной работы энергосистемы. В настоящее время НБУ продолжает движение в этом направлении, сохраняя баланс между стабильностью финансовой системы и содействием восстановлению страны.
Напомним, ранее сообщалось о масштабном финансировании энергетики украинскими банками. За период с июня 2024 по март 2026 финансовые учреждения профинансировали энергетические проекты бизнеса и населения на общую сумму 41,5 миллиарда гривен.