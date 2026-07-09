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Банки выдали 56 млрд грн кредитов на восстановление украинской энергетики

солнечные батареи, ветряные мельницы, трансформатор
Банки выдали 56 млрд грн кредитов на восстановление украинской энергетики

В рамках меморандума о возобновлении энергетической инфраструктуры после массированных российских атак украинские банки за два года профинансировали проекты бизнеса по возобновлению генерации общей мощностью 1,9 ГВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Опрос крупнейших банков-подписантов меморандума свидетельствует, что на начало июля 2026 года наибольшие объемы средств были направлены на строительство солнечных электростанций (СЭС), газовых, гидро-, био- и ветровых установок, а также на приобретение генераторов.

Кроме непосредственно генерации, финучреждения выделяют средства на объекты хранения энергии (создание систем накопления, покупку инверторов и аккумуляторов) и модернизацию теплооборудования. Мощность по этому направлению за два года достигла 751 МВт. Проекты финансируются в 21 области Украины.

Сколько кредитов получили бизнес и население

Всего за два года действия инициативы банки выдали более 5 тысяч кредитов бизнесу на сумму 52 миллиарда гривен и около 20 тысяч ссуд населению на сумму 4 миллиарда гривен.

По состоянию на начало июля валовой портфель "энергетических" кредитов с учетом уже произведенных погашений составляет:

  • для бизнеса - 34 миллиарда гривен;
  • для населения - 3 миллиарда гривен.

Андрей Пышный отметил, что этот меморандум объединил усилия банков разных размеров и форм собственности для поддержки экономики, критически зависящей от стабильной работы энергосистемы. В настоящее время НБУ продолжает движение в этом направлении, сохраняя баланс между стабильностью финансовой системы и содействием восстановлению страны.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном финансировании энергетики украинскими банками. За период с июня 2024 по март 2026 финансовые учреждения профинансировали энергетические проекты бизнеса и населения на общую сумму 41,5 миллиарда гривен.

Автор:
Максим Кольц