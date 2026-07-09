Банки видали 56 млрд грн кредитів на відновлення української енергетики

В межах меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури після масованих російських атак українські банки за два роки профінансували проєкти бізнесу з відновлення генерації загальною потужністю 1,9 ГВт.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Опитування найбільших банків-підписантів меморандуму свідчить, що станом на початок липня 2026 року найбільші обсяги коштів було спрямовано на розбудову сонячних електростанцій (СЕС), газових, гідро-, біо- та вітрових установок, а також на придбання генераторів.

Окрім безпосередньо генерації, фінустанови виділяють кошти на проєкти зі зберігання енергії (створення систем накопичення, купівлю інверторів та акумуляторів) і модернізацію теплообладнання. Потужність за цим напрямом за два роки сягнула 751 МВт. Проєкти наразі фінансуються у 21 області України.

Скільки кредитів отримали бізнес та населення

Загалом за два роки дії ініціативи банки видали понад 5 тисяч кредитів бізнесу на суму 52 мільярди гривень та близько 20 тисяч позик населенню на суму 4 мільярди гривень.

Станом на початок липня валовий портфель "енергетичних" кредитів з урахуванням вже здійснених погашень становить:

для бізнесу — 34 мільярди гривень;

для населення — 3 мільярди гривень.

Андрій Пишний зазначив, що цей меморандум об'єднав зусилля банків різних розмірів та форм власності задля підтримки економіки, яка критично залежить від стабільної роботи енергосистеми. Наразі НБУ продовжує рух у цьому напрямі, зберігаючи баланс між стабільністю фінансової системи та сприянням відновленню країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабне фінансування енергетики українськими банками. За період із червня 2024 року по березень 2026 року фінансові установи профінансували енергетичні проєкти бізнесу та населення на загальну суму 41,5 мільярда гривень.