Украинские банки вдвое увеличили количество бизнес-заемщиков за 10 лет

Украинские банки за последние 10 лет после кризиса 2014-2015 годов нарастили количество активных корпоративных заемщиков вдвое — до более чем 17 тысяч компаний.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Отчета о финансовой устойчивости.

Несмотря на замедление экономики и высокие военные риски, бизнес сохраняет высокий спрос на ссуды, а финансовые учреждения готовы его удовлетворять. В результате годовые темпы прироста чистого гривневого кредитного портфеля превышают 30% уже около года, а в целом длится самый длительный за более чем 15 лет период кредитного роста.

Ключевые тренды кредитования и финансирования отраслей

Согласно данным отчета, кредитная активность охватывает все группы банков, а темпы прироста их гривневых портфелей сопоставимы. Оценки предприятий относительно будущих инвестиционных расходов и дальше остаются положительными.

Среди главных тенденций рынка:

Секторальное распределение: высокими темпами растут кредиты для перерабатывающей промышленности и строительства, а наибольшие объемы новых ссуд получают отрасли торговли и сельского хозяйства;

Энергетика: банки активно финансируют энергетические мощности, преимущественно предоставляя денежные средства на длительный срок;

Поддержка ОПК: оборонно-промышленный сектор получил более 9 млрд. грн. по государственной программе в рамках Стратегии по развитию кредитования, а в мае банки подписали Меморандум о финансировании ОПК;

Качество портфеля: более 70% чистых кредитов предоставлено компаниям с удовлетворительным, крепким или отличным финансовым состоянием. Старые безработные кредиты все меньше влияют на качество портфеля благодаря взвешенным стандартам отбора заемщиков.

По данным опросов об условиях кредитования, банки прогнозируют дальнейшее усиление спроса на кредиты, в том числе восстановление и расширение производства.

Напомним, украинский бизнес во II квартале 2026 года улучшил ожидания деловой активности на следующие 12 месяцев. Соответствующий индекс вырос до 107% против 105,8% в I квартале.