Зарплати водіїв громадського транспорту: скільки платять в Україні?

Дефіцит водіїв у громадському транспорті — одна з найгостріших кадрових проблем українських міст. "Київпастранс" влаштовує ярмарки вакансій, обіцяючи зарплати до 54 тис. грн. Реальні цифри, які отримують водії на руки, суттєво скромніші. Читайте на Delo.ua про те, скільки насправді заробляють водії трамваїв, тролейбусів, автобусів і маршруток, і чому різниця між офіційними даними і реальністю така велика. Зверніть увагу, що всі наведені дані є приблизними і можуть змінюватися залежно від економічної ситуації в країні, регіону, типу перевізника та внутрішньої політики підприємства. Матеріал носить інформаційний характер і не є фінансовою рекомендацією.

Чому цифри розходяться: офіційна зарплата vs реальна

Перш ніж говорити про конкретні суми, важливо розуміти одну річ: майже всі офіційні дані про зарплати у комунальному транспорті. Це суми до вирахування податків. ПДФО, військовий збір і профспілкові внески разом забирають близько 20–22% від нарахованої суми. Тобто "44 тис. грн" з оголошення на ярмарку вакансій перетворюються на 34–36 тис. грн на руки, і це ще до урахування того, що така зарплата потребує понаднормової роботи.

Громадський транспорт Києва: скільки отримують водії?

Громадський транспорт Києва являє собою це "Київпастранс" з тролейбусами, трамваями та автобусами, плюс метрополітен. Офіційні дані підприємства станом на лютий 2025 року такі:

водії автобусів — 54 137 грн,

тролейбусів — 44 848 грн,

трамваїв — 39 549 грн.

Але це нараховані суми до податків. Реальна картина за видами вигладає наступним чином.

Тролейбуси

Погодинна ставка для 12-метрового тролейбуса становить близько 116 грн, для 18-метрового — десь 145 грн. Водій ІІІ класу, відпрацьовуючи стандартні 180 годин на місяць, отримує близько 20 тис. грн.

Водій І класу на "гармошці" при тій самій нормі отрмує близько 32 тис. грн. Щоб виходити на 40 тис. грн, потрібно працювати понаднормово — 200–210 годин на місяць замість 160–180.

Трамваї

Максимальний заробіток водія трамваю за весь час може становити приблизно 32 тис. грн на руки. Середня місячна зарплата може становити 30 тис. грн, але без понаднормової роботи.

Ті, хто виходить на "розривні" зміни і відпрацьовує понад норму, можуть отримувати 40–50 тис. грн. Водії нижчих класів — від 20 тис. грн. Рівень оплати також залежить від типу вагонів: за Tatra ставка нижча, за PESA або "Електрон" — на 10 грн за годину більше.

Автобуси

Погодинна тарифна ставка тут нижча, ніж у тролейбусів. Але середня фактична зарплата найвища. Саме через те, що водії автобусних парків працюють значно більше. Частина відпрацьовує по 400 годин на місяць, виходячи на дві зміни поспіль. Розкид зарплат відповідний: від 20 до 75 тис. грн залежно від кількості відпрацьованих годин.

Що впливає на розмір зарплати

Зарплата водія громадського транспорту формується з кількох складових, і клас – далеко не головна з них.

Основні фактори:

кількість відпрацьованих годин: головний чинник; погодинна оплата означає, що більше годин = більше грошей;

клас водія: ІІ клас дає +10% до ставки, І клас — +25% для автобусів і тролейбусів; для трамваїв доплата за І клас становить близько 5–6 тис. грн;

тип рухомого складу: більший і новіший транспорт оплачується вище;

складність маршруту: за крутими схилами, мостами і залізничними переїздами доплачують від 12% до 25%;

премії: нараховуються щомісяця за відсутності порушень; дрібні порушення знімають 10–50% премії.

Підвищення класності також не безкоштовне. Навчання у Навчально-курсовому комбінаті паралельно з роботою коштує 2–3 тис. грн. Найшвидший шлях до І класу — від трьох років роботи без порушень і ДТП.

Маршрутки: вища варіативність, менше гарантій

У сегменті приватних маршруток логіка оплати принципово інша. Більшість приватних перевізників працює за системою "плану": водій здає фіксовану суму: зазвичай 4 500–5 000 грн за зміну. А все, що заробив понад план, залишає собі. Середній дохід водія маршрутки по містах виглядає наступним чином:

Київ — 28 000–38 000 грн на місяць;

Львів — 24 000–30 000 грн;

Харків — 22 000–28 000 грн;

Дніпро — 20 000–27 000 грн;

регіональні міста — 15 000–22 000 грн.

Але за цими цифрами ховається важлива деталь: у приватному секторі водій часто сам покриває витрати на пальне і дрібний ремонт. При виручці 7 000 грн за зміну, після здачі плану (5 000 грн) і оплати пального (1 200 грн) чистий заробіток становить близько 800 грн на день. У хороші дні — 1 200–2 000 грн.

При цьому більшість приватних перевізників не оформляє водіїв офіційно. Це означає відсутність лікарняних, відпустки і пенсійного стажу. Офіційне працевлаштування передбачає сплату ПДФО (18%) і військового збору (1,5%), разом близько 20% від нарахованої суми.

Кадровий дефіцит: чому не вистачає водіїв

Комунальний транспорт по всій Україні стикається з гострою нестачею кадрів. У "Київпастрансі" влітку 2024 року дефіцит сягав 27%. Причини стандартні для воєнного часу: мобілізація, міграція за кордон, професійне вигорання.

Ті, хто залишається, часто беруть на себе понаднормове навантаження: по 200–400 годин на місяць замість нормативних 160–180. Для підприємств це тимчасове рішення, яке не вирішує системної проблеми. Так, якщо зарплата реально конкурентна лише при перепрацюванні, залучити нових людей складно.