Чому українці все частіше уникають громадського транспорту?

Як і більшість густонаселенних мегаполісів, Київ стоїть у заторах щодня. І ця проблема зачіпає громадський транспорт, який стає все біль завантаженним та все менш зручним. Більшість містян вирішує для себе цю проблему, пересідаючи на обирає особисте авто. І тим самим погіршує ситуацію для всіх, включно із собою. Кілька років тому Київська міська державна адміністраця з транспортного планування повідомляла, що в столиці налічується близько 300 автомобілів на 1 000 жителів. І ця тенденція продовжує зростати. Для порівняння: при показнику близько 100 місто здавалося комфортним для водіїв, а вже на позначці 200 почалися перші серйозні проблеми. Читайте на Delo.ua , чому українці уникають громадського транспорту, що стоїть за цим вибором з психологічної та практичної точки зору та чи є шанс щось змінити.

Психологічний феномен автомобіля як статуса

Щоб зрозуміти, чому люди обирають авто, недостатньо дивитися на якість маршруток. Тут працює глибша логіка.

В Україні автомобіль з'явився як масове явище відносно недавно, і досі залишається ознакою статусу та успішності. Авто сприймають навіть не як транспортний засіб, а скоріш, як соціальний сигнал, на кшталт дорогого годинника або ювелірної прикраси. Українці навіть схильні купувати авто дорожче, ніж дозволяють реальні доходи — аби виглядати заможнішими.

Коли починаються розмови про перехід на громадський транспорт, підсвідомо це сприймається як пониження в соціальній ієрархії. З психологічної точки зору це та сама реакція, що й на пропозицію зменшити зарплату. Тому будь-які ініціативи з обмеження автомобілів одразу наштовхуються на потужний емоційний опір. Навіть від людей, які в інших сферах активно підтримують реформи.

Індивідуальне рішення замість системного

Також тут не останню роль грає схильність українців вирішувати проблеми індивідуально, а не колективно. Наприклад, умовний європеєць об'єднується з сусідами і вимагає від влади змін, якщо його не влаштовує громадський транспорт. Українець тим часом, купує автомобіль.

Тут причина на у ліні чи байдужості. Вся річ у відсутності досвіду успішного колективного лобіювання та низький рівень довіри до публічних інституцій. Люди вивчили, що простіше вирішити проблему самостійно, ніж чекати поки система зміниться.

Але в масштабі міста ця логіка грає не на користь. Річ у тому, що автомобіль переважну більшість часу не їде, а стоїть та займає тротуари або частину смуги. Збільшення кількості авто посилює проблему заторів, пришвидшує знос інфраструктури і скорочує міський бюджет, який міг би піти на розвиток транспорту.

Тому деякі активісти порівнюють рішення купити авто через поганий громадський транспорт зі спробою «гасити пожежу бензином».

Чому громадський транспорт не може конкурувати?

Практична сторона питання не менш важлива за психологічну. Більшість киян ніколи не бачила, яким може бути якісний громадський транспорт. Те, що курсує нашими містами відрізняється від автобусів та тролейбусів Європи.

У транспортній системі Києва бракує орієнтовно близько 2 000 одиниць рухомого складу. Якби частину паркувальних місць скоротили і люди масово пересіли б на громадський транспорт, він просто не зміг би впоратися з таким навантаженням. Тому реформа паркування без паралельного розвитку громадського транспорту ризикує лише створити додатковий хаос.

Що може змінити ситуацію?

Досвід європейських міст показує: рано чи пізно міста переходять від орієнтації на приватне авто до громадського транспорту та зручності для пішоходів. Питання лише в тому, коли це станеться і якою ціною.

Є кілька конкретних кроків, які могли б змінити ситуацію вже зараз. Перший – оплата перевізникам за фактично виконану роботу, а не за самоокупність маршруток. Це дає місту реальний важіль впливу на якість і розклад.

Другий – запровадити справжній моніторинг транспортних потоків і прив'язати відповідальність чиновників до конкретних цифр, а не суб'єктивних звітів.

Третій – поступово замінювати маршрутки комфортнішим рухомим складом, нехай і вживаним європейським, замість того щоб інвестувати в дорогі електробуси заради іміджу.

Молодь, яка подорожує Європою і повертається зі сформованими очікуваннями щодо якісного міського транспорту, а це означає реальний соціальний тиск, який з часом лише зростатиме. Синхронізація з європейськими стандартами може зайняти ще 5–10 років. Але кожне конкретне рішення міської влади, прийняте вже зараз, може цей процес або пришвидшити, або загальмувати.