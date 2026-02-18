ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (січень 2026)

Січень 2026 року продемонстрував закономірне охолодження активності на ринку нових авто після рекордного грудня. За даними Інституту досліджень авторинку , впродовж січня 2026 року українці та місцеві підприємства придбали 4,8 тисячі нових легковиків. Читайте на Delo.ua більше про підсумковий стан ринку нових авто за січень 2026 року.

Ринок нових автомобілів розпочав рік у режимі адаптації

Динаміка ринку нових легкових авто, січень 2025-2026

Джерело: eauto.org.ua

Більшість нових легковиків, як завжди (97,5%, або 4 670 авто), були імпортованими з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні, склала 2,5% (119 авто).

У місячному порівнянні з груднем 2025 року маємо зменшення обсягів на 57,8%, що є закономірним після грудневого ажіотажу напередодні повернення ПДВ. Проте у річному порівнянні з січнем 2025 року спостерігається зростання на 11,6%. Це свідчить про те, що загальний тренд на оновлення автопарку залишається позитивним, незважаючи на зміну податкових умов.

Рейтинг за марками автомобілів

Топ-10 виробників нових легковиків, січень 2026 р.

Джерело: eauto.org.ua

За результатами січня 2026 року лідером серед виробників нових авто на українському авторинку повернулася японська Toyota. У січні вона нагадала, "хто вдома господар", залишивши позаду грудневого переможця BYD.

Цей бренд демонструє стабільність та довіру покупців навіть у період адаптації до нових цінових реалій. Арифметичний відрив від BYD виявився настільки значним, що зараз навіть не спадає на думку, що торік китайська марка могла стати номером один за підсумками року.

На другій сходинці BYD – символ нової хвилі китайського автопрому, який попри сезонне падіння продажів зберігає сильні позиції. Замикає трійку лідерів Renault, який орієнтується на корпоративні парки та прихильників європейського прагматизму.

Рейтинг за моделями автомобілів

У модельному заліку ми побачили справжній фотофініш між двома полюсами українського ринку. Престижний кросовер проти «чесного» позашляховика — ось що визначає вподобання українців на початку 2026 року.

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Джерело: ncars.com.ua

Популярний японський кросовер продовжує утримувати позиції в топ-10 завдяки вдалому поєднанню надійності, комфорту та впізнаваності бренду. Nissan Qashqai вирізняється стриманим дизайном, якісними матеріалами салону та збалансованими характеристиками.

Модель позиціонується як практична альтернатива для тих, хто цінує японську якість за розумні гроші. Саме завдяки цьому Nissan Qashqai залишається популярним вибором серед українських покупців. У січні 2026 року власниками цієї моделі стали 80 українців.

9. Volkswagen ID. Unyx

Volkswagen ID. Unyx

Джерело: autogeek.com.ua

Елегантне крос-купе середнього класу, створене спільно з китайськими партнерами, продовжує утримувати позиції навіть після зміни податкових умов. Модель позиціонується як високотехнологічний, але доступний сімейний автомобіль з виразним спортивним характером.

Volkswagen ID. Unyx українці оцінили за дизайн, який вдало поєднує європейську стриманість з китайською сміливістю форм. Це той самий «золотий» Volkswagen китайської збірки з дизайном у стилі Cupra, який став новим фаворитом серед поціновувачів технологій. У січні 2026 року ця модель стала вибором 88 автовласників.

8. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Джерело: terra-cars.com.ua

Компактний кросовер з лінійки Sea Lion, який знаходиться між бюджетними та преміальними моделями BYD, продовжує демонструвати стабільний попит навіть після повернення ПДВ. Модель пропонує оптимальне поєднання габаритів, функціональності та вартості.

Sea Lion 06 приваблює покупців, які шукають сучасний електрокар середнього класу з якісним обладнанням та комфортним простором для сім'ї. У січні 2026 року на придбання BYD Sea Lion 06 вирішилися 99 українців.

7. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Джерело: automoli.com

Великий сімейний кросовер від чеського виробника демонструє стабільність навіть у складний початок року. Skoda Kodiaq вирізняється просторим салоном, практичністю та традиційною якістю концерну Volkswagen.

Це ідеальний вибір для великих родин, які потребують місткого та комфортного автомобіля за розумні гроші. Чеський прагматизм у найкращому вигляді: надійність, простір і передбачуваність витрат на обслуговування. У січні 2026 року Skoda Kodiaq обрали 131 покупець.

6. BYD Leopard 3

BYD Leopard 3

Джерело: lriker.com.ua

Компактний позашляховик з преміального сегменту продовжує демонструвати стабільний попит і в січні. Модель входить до суббренду Fang Cheng Bao і вирізняється агресивним, "квадратним" дизайном, розрахованим на високу прохідність та надійність.

BYD Leopard 3 приваблює покупців унікальною комбінацією: зовнішність класичного SUV, електрична технологія нового покоління та ексклюзивність, що привертає погляди на дорозі. Це брутальний електричний кросовер, який доводить, що китайські автовиробники здатні створювати не лише масові, а й нішеві продукти преміум-якості. У січні 2026 року BYD Leopard 3 обрали 133 покупці.

5. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Джерело: i.infocar.ua

Популярний кросовер середнього класу від японського бренду Mazda стабільно зберігає високий попит на українському ринку навіть у складний початок року завдяки вдалому поєднанню дизайну, надійності та комфорту. Mazda CX-5 вирізняється фірмовою мовою дизайну Kodo, якісними матеріалами салону та збалансованими ходовими характеристиками.

Модель позиціонується як практична альтернатива європейським та корейським кросоверам у своєму сегменті, пропонуючи водіям традиційну японську надійність, економічні бензинові двигуни та сучасні системи безпеки. Саме завдяки цьому модель залишається одним із найуспішніших SUV у своєму класі на українському ринку. У січні 2026 року Mazda CX-5 придбали 135 українців.

4. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Джерело: nextcar.ua

Сучасний корейський кросовер продовжує утримувати свою нішу на українському ринку завдяки привабливому дизайну та збалансованим характеристикам навіть у складний початок року.

Hyundai Tucson пропонує хороше оснащення за адекватну ціну, що робить його популярним вибором серед покупців середнього сегменту. Корейці знають, як зробити автомобіль, який виглядає дорожче, ніж коштує. Тому модель швидко прийшлася до душі 175 користувачам у січні 2026 року.

3. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Джерело: i.infocar.ua

Преміальний позашляховик замкнув трійку лідерів січня, що ще раз підтверджує любов українців до великих і надійних форматів. Toyota Land Cruiser Prado – це статус, комфорт і легендарна прохідність, перевірена десятиліттями.

Модель особливо популярна серед підприємців та тих, хто цінує поєднання престижу з реальними можливостями позашляховика. У світі, де все змінюється, Toyota Land Cruiser Prado залишається константою, символом стабільності та надійності. У січні 2026 року цю модель обрали 206 покупців.

2. Renault Duster

Renault Duster

Джерело: uzr.com.ua

Народний улюбленець зберіг свої високі позиції і в січні 2026 року. Renault Duster посів друге місце з результатом 312 реєстрацій, поступившись лідеру лише на один корпус у справжньому фотофініші.

Це яскраве свідчення того, що український покупець все ще цінує перевірену практичність, доступність та передбачуваність витрат. Це «чесний» позашляховик, який доводить: щоб бути в топі, не обов'язково бути найтехнологічнішим, достатньо бути найраціональнішим вибором.

1. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Джерело: topgear.com

Легендарний японський кросовер очолив січневий рейтинг із результатом 313 реєстрацій. Toyota RAV4 та Renault Duster розійшлися лише в один корпус — це два головні полюси українського ринку: престижний кросовер проти «чесного» позашляховика.

RAV4 знову став синонімом надійності, якості та довговічності на українському ринку. Попри тиск китайських конкурентів, Toyota залишається вибором тих, хто готовий платити більше за перевірену репутацію та гарантію безпроблемної експлуатації. У світі електричних новинок RAV4 – це острів стабільності, який особливо цінується в період невизначеності.

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто (інфографіка)

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто, січень 2026

Джерело: eauto.org.ua

Що показав січень 2026 року

Січень 2026 року став місяцем адаптації українського автомобільного ринку до нових податкових реалій. Після рекордного грудня ринок закономірно охолов (-57,8% до попереднього місяця), але зберіг позитивну динаміку порівняно з минулим роком (+11,6%).

Ринок пройшов перший тест на стійкість після повернення ПДВ: попит на нові автомобілі зберігся, хоча і змістився у бік більш традиційних та перевірених брендів. Що буде далі – покаже весняне пожвавлення та реакція покупців на нові цінові умови.