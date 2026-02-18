ТОП 10 самых популярных новых легковых авто в Украине (январь 2026)

Январь 2026 продемонстрировал закономерное охлаждение активности на рынке новых авто после рекордного декабря. По данным Института исследований авторынка , в течение января 2026 украинцы и местные предприятия приобрели 4,8 тысячи новых легковушек. Читайте на Delo.ua больше об итоговом состоянии рынка новых авто за январь 2026 года.

Рынок новых автомобилей начал год в режиме адаптации

Динамика рынка новых легковых авто, январь 2025-2026

Большинство новых легковых автомобилей, как всегда (97,5%, или 4 670 авто), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине, составила 2,5% (119 авто).

В месячном сравнении с декабрем 2025 года имеем уменьшение объемов на 57,8%, что закономерно после декабрьского ажиотажа накануне возврата НДС. Однако в годовом сравнении с январем 2025 наблюдается рост на 11,6%. Это свидетельствует о том, что общий тренд по обновлению автопарка остается положительным, несмотря на изменение налоговых условий.

Рейтинг по маркам автомобилей

Топ-10 виробників нових легковиків, січень 2026 р.

По результатам января 2026 года лидером среди производителей новых авто на украинском авторынке вернулась японская Toyota. В январе она напомнила, "кто дома хозяин", оставив позади декабрьского победителя BYD.

Этот бренд демонстрирует стабильность и доверие покупателей даже в период адаптации к новым ценовым реалиям. Арифметический отрыв от BYD оказался настолько значительным, что сейчас даже не приходит в голову, что в прошлом году китайская марка могла стать номером один по итогам года.

На второй строчке BYD – символ новой волны китайского автопрома, который, несмотря на сезонное падение продаж, сохраняет сильные позиции. Замыкает тройку лидеров Renault, ориентирующегося на корпоративные парки и сторонников европейского прагматизма.

Рейтинг по моделям автомобилей

В модельном зачете мы увидели настоящий фотофиниш между двумя полюсами украинского рынка. Престижный кроссовер против «честного» внедорожника – вот что определяет предпочтения украинцев в начале 2026 года.

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Популярный японский кроссовер продолжает удерживать позиции в топ-10 благодаря удачному сочетанию надежности, комфорта и узнаваемости бренда. Nissan Qashqai отличается сдержанным дизайном, качественными материалами салона и сбалансированными характеристиками.

Модель позиционируется как практическая альтернатива тем, кто ценит японское качество за разумные деньги. Именно благодаря этому Nissan Qashqai остается популярнейшим выбором среди украинских покупателей. В январе 2026 года владельцами этой модели стали 80 украинцев.

9. Volkswagen ID. Unyx

Volkswagen ID. Unyx

Элегантное кросс-купе среднего класса, созданное совместно с китайскими партнерами, продолжает удерживать позиции даже после смены налоговых условий. Модель позиционируется как высокотехнологичный, но доступный семейный автомобиль с выразительным спортивным характером.

Volkswagen ID. Unyx украинцы оценили за дизайн, удачно сочетающий европейское воздержание с китайской смелостью форм. Это тот самый «золотой» Volkswagen китайской сборки с дизайном в стиле Cupra, ставший новым фаворитом среди ценителей технологий. В январе 2026 г. эта модель стала выбором 88 автовладельцев.

8. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Компактный кроссовер из линейки Sea Lion, находящийся между бюджетными и премиальными моделями BYD, продолжает демонстрировать стабильный спрос даже после возврата НДС. Модель предлагает оптимальное сочетание габаритов, функциональности и стоимости.

Sea Lion 06 привлекает покупателей, ищущих электрокар среднего класса с качественным оборудованием и комфортным пространством для семьи. В январе 2026 года на приобретение BYD Sea Lion 06 решились 99 украинцев.

7. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Большой семейный кроссовер от чешского производителя демонстрирует стабильность даже в сложное начало года. Skoda Kodiaq отличается просторным салоном, практичностью и традиционным качеством концерна Volkswagen.

Это идеальный выбор для больших семей, требующих вместительного и комфортного автомобиля за разумные деньги. Чешский прагматизм в самом лучшем виде: надежность, пространство и предсказуемость затрат на обслуживание. В январе 2026 года Skoda Kodiaq выбрали 131 покупатель.

6. BYD Leopard 3

BYD Leopard 3

Компактный внедорожник по премиальному сегменту продолжает демонстрировать стабильный спрос и в январе. Модель входит в суббренд Fang Cheng Bao и отличается агрессивным, "квадратным" дизайном, рассчитанным на высокую проходимость и надежность.

BYD Leopard 3 привлекает покупателей уникальной комбинацией: внешность классического SUV, электрическая технология нового поколения и эксклюзивность, привлекающая взгляды на дороге. Это агрессивный электронный кроссовер, который обосновывает, что китайские автопроизводители способны создавать не только лишь массовые, да и нишевые продукты премиум-качества. В январе 2026 года BYD Leopard 3 избрали 133 покупателя.

5. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Популярный кроссовер среднего класса от японского бренда Mazda стабильно сохраняет высокий спрос на украинском рынке даже в сложное начало года благодаря удачному сочетанию дизайна, надежности и комфорта. Mazda CX-5 отличается фирменным языком дизайна Kodo, качественными материалами салона и сбалансированными ходовыми характеристиками.

Модель позиционируется как практическая альтернатива европейским и корейским кроссоверам в своем сегменте, предлагая водителям традиционную японскую надежность, экономичные бензиновые двигатели и современные системы безопасности. Именно благодаря этому модель остается одним из самых успешных SUV в своем классе на украинском рынке. В январе 2026 года Mazda CX-5 приобрели 135 украинцев.

4. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Современный корейский кроссовер продолжает удерживать свою нишу на украинском рынке благодаря привлекательному дизайну и сбалансированным характеристикам даже в сложное начало года.

Hyundai Tucson предлагает хорошее оснащение по адекватной цене, что делает его популярным выбором среди покупателей среднего сегмента. Корейцы знают, как сделать автомобиль, который смотрится дороже, чем стоит. Поэтому модель быстро пришлась по душе 175 пользователям в январе 2026 года.

3. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Премиальный внедорожник запер тройку лидеров января, что еще раз подтверждает любовь украинцев к большим и надежным форматам. Toyota Land Cruiser Prado – это статус, комфорт и легендарная проходимость, проверенная десятилетиями.

Модель особенно популярна среди предпринимателей и ценящих сочетание престижа с реальными возможностями внедорожника. В мире, где все меняется, Toyota Land Cruiser Prado остается константой, символом стабильности и надежности. В январе 2026 года эта модель была выбрана 206 покупателями.

2. Renault Duster

Renault Duster

Народный любимец сохранил свои высокие позиции и в январе 2026 года. Renault Duster занял второе место с результатом 312 регистраций, уступив лидеру только один корпус в настоящем фотофинише.

Это яркое свидетельство того, что украинский покупатель все еще дорожит проверенной практичностью, доступностью и предсказуемостью затрат. Это «честный» внедорожник, который доказывает: чтобы быть в топе, не обязательно быть технологичным, достаточно быть рациональным выбором.

1. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Легендарный японский кроссовер возглавил январский рейтинг с результатом 313 регистраций. Toyota RAV4 и Renault Duster разошлись только в один корпус – это два главных полюса украинского рынка: престижный кроссовер против «честного» внедорожника.

RAV4 снова стал синонимом надежности, качества и долговечности на украинском рынке. Несмотря на давление китайских конкурентов, Toyota остается выбором тех, кто готов платить больше за проверенную репутацию и гарантию беспроблемной эксплуатации. В мире электрических новинок RAV4 – это остров стабильности, особенно ценится в период неопределенности.

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых автомобилей (инфографика)

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых авто, январь 2026

Что показал январь 2026 года

Январь 2026 стал месяцем адаптации украинского автомобильного рынка к новым налоговым реалиям. После рекордного декабря рынок закономерно охладел (-57,8% к предыдущему месяцу), но сохранил положительную динамику по сравнению с прошлым годом (+11,6%).

Рынок прошел первый тест на устойчивость по возврату НДС: спрос на новые автомобили сохранился, хотя и сместился в сторону более традиционных и проверенных брендов. Что будет дальше – покажет весеннее оживление и реакция покупателей на новые ценовые условия.