Тарифи на громадський транспорт у містах України у 2026 році

У 2026 році питання вартості проїзду в громадському транспорті залишається однією з найактуальніших тем для українців. Хтось щодня добирається на роботу чи навчання, хтось планує сімейний бюджет на місяць вперед. .Але для всіх важливо розуміти, скільки коштує квиток та чи варто очікувати підвищення цін. Ситуація в регіонах неоднорідна: одні міста тримають тарифи на стабільному рівні, інші обговорюють можливість підвищення через зростання витрат. Читайте на Delo.ua , скільки коштує проїзд у різних містах України та які зміни чекають на пасажирів найближчим часом. Зверніть увагу: тарифи можуть змінюватися залежно від рішень місцевих органів влади. Актуальну інформацію про вартість проїзду рекомендуємо уточнювати на офіційних ресурсах міських транспортних компаній.

Що формує ціну на проїзд у 2026 році

Вартість квитка в громадському транспорті – це результат балансу між витратами перевізників, міськими дотаціями та соціальною політикою. Кожне місто має свою специфіку, але є кілька спільних факторів, які впливають на тарифи:

витрати на пальне та електроенергію,

зарплати водіїв та обслуговуючого персоналу,

технічне обслуговування транспорту,

обсяг бюджетних дотацій від міста,

соціальні пільги для окремих категорій пасажирів,

спосіб оплати (готівка, картка, QR-код).

Ці фактори по-різному працюють у кожному регіоні. Тому вартість проїзду може відрізнятися навіть у сусідніх містах схожого розміру. А от різниця між міським та приміським транспортом іноді сягає десятикратного розриву.

Скільки коштує проїзд зараз: огляд по містах

Київ: стабільні тарифи в столиці

У столиці базова вартість проїзду в комунальному транспорті залишається на рівні 8 гривень за одну поїздку. Це стосується автобусів, трамваїв та тролейбусів.

Так, в метро вартість проїзду становить 8 грн і тариф залишається незмінним завдяки підтримці міського бюджету. В електричці базовий тариф становить також від 8 грн, і може підвищуватись, залежно від відстані.

Водночас, міський голова Віталій Кличко заявив, що вартість проїзду в метро та комунальному транспорті не підвищуватиметься до кінця війни. Це рішення прийняте попри фінансові виклики, щоб не створювати додаткового навантаження на киян.

Але є важливий нюанс. Ефективна вартість однієї поїздки може знижуватися до близько 6,50 грн при купівлі великого пакета поїздок. В цілому, це вигідний варіант для тих, хто користується транспортом регулярно.

Приміські маршрутки Київщини – найдорожчий транспорт?

Ситуація з маршрутами за Києвом кардинально інша. Приміські маршрутки, що сполучають передмістя з Києвом, можуть мати тарифи, у 10 разів вищі за міський транспорт.

За даними пасажирів і місцевих ЗМІ, на початку 2026 року ціни на популярних маршрутах виглядають так:

Боярка – Київ: до 75 грн;

Вишневе – Київ: близько 60 грн;

Софіївська Борщагівка – метро "Академмістечко": близько 50 грн;

Буча – метро "Академмістечко": близько 60 грн;

Ірпінь – Київ: близько 50 грн;

Бровари – Київ: близько 35 грн.

Цікаво, що на броварському напрямку тарифи майже вдвічі нижчі, ніж на західних маршрутах. Це пояснюється різними перевізниками та умовами роботи.

Проїзд по самому Києву в таких автобусах зазвичай становить близько 20 гривень. В цілому, це значно дешевше, ніж повний маршрут з передмість.

Тож, якщо порівняти, поїздка з віддалених передмість до Києва може коштувати до 75 гривень, а ефективна вартість поїздки в київському метро при купівлі пакета – близько 6,50 грн.

У київській агломерації досі не існує єдиної транспортної мережі, яка б сполучала столицю з передмістями за помірними тарифами. Єдиний проєкт намагалася запустити Укрзалізниця – Kyiv City Express, але він так і не став масовим рішенням для пасажирів.

Львів: високі тарифи та диференціація

У Львові вартість проїзду помітно вища, ніж у більшості великих міст України. Тут діє система диференційованих тарифів залежно від способу оплати.

Безготівкова оплата: зазвичай дешевша за готівку, але тариф залежить від конкретної системи (банківська картка чи спеціалізована транспортна картка).

Готівка в салоні: може бути значно дорожчою – іноді до 25 грн за поїздку.

Така різниця стимулює пасажирів переходити на безготівкові розрахунки. Так, Львів залишається одним із міст з найвищими тарифами на громадський транспорт серед великих міст України.

Миколаїв – гнучка тарифна модель

У Миколаєві спостерігається класична модель, коли комунальний транспорт дешевший за приватні маршрутки:

електротранспорт (трамвай, тролейбус): близько 8 грн,

приватні маршрутки: до 15 грн.

Така різниця пояснюється різними джерелами фінансування та бізнес-моделями перевізників.

Кропивницький – помірні ціни

У Кропивницькому тарифи залишаються на доступному рівні:

тролейбус: близько 8 грн;

маршрутні таксі: приблизно 15 грн;

Місто зберігає баланс між комунальним та приватним транспортом без різких стрибків цін.

Інші регіони: від безкоштовного проїзду до 15 гривень

Варіативність по країні досить велика. Наприклад, в Ужгороді вартість проїзду в електротранспорті становить приблизно 15 грн. А от у Харкові частину транспорту роблять безкоштовним завдяки міським програмам підтримки. Це унікальна практика для великого міста, яка допомагає знизити навантаження на бюджети мешканців у складний період.

Що змінилося – ціни чи підхід до оплати?

Протягом 2024–2025 років багато міст переглядали тарифну політику. Частина з них впровадила диференційовані тарифи залежно від способу оплати: картка, готівка, QR-код. Це стимулює пасажирів до безготівкових розрахунків та спрощує роботу перевізників.

У деяких містах до міських адміністрацій надходили пропозиції щодо підвищення тарифів через бюджетні дисбаланси. Наприклад, у Києві це питання обговорювалося, але рішення про підвищення так і не ухвалили. Міська влада зробила ставку на збереження доступності транспорту як елемента соціальної стабільності.

А от приміські маршрутки піднімають ціни регулярно. За даними місцевих ЗМІ, протягом 2025 року на окремих маршрутах вартість проїзду зросла з 35-50 до 60-75 гривень.

Це значно більше, ніж темпи інфляції чи зростання зарплат. Для людей, які щодня добираються з передмість на роботу в Київ, це означає серйозне навантаження на бюджет: близько 3000 гривень на місяць лише на дорогу в один бік.

Що очікувати далі: прогнози на 2026 рік

У деяких містах тарифи можуть зрости під тиском об'єктивних факторів, як-то:

зростання цін на пальне та електроенергію,

підвищення зарплат водіїв,

витрати на техобслуговування та оновлення парку,

зменшення бюджетних дотацій.

Якщо економічна ситуація погіршиться, це може вплинути на вартість проїзду навіть у тих містах, які зараз утримують ціни на стабільному рівні.

Для приміських маршруток тенденція зрозуміла. Приватні перевізники не отримують бюджетних дотацій і змушені покривати всі витрати за рахунок пасажирів. А витрати на пальне, зарплати, обслуговування транспорту постійно зростають.

Розвиток систем оплати

Все більше міст впроваджують системи з різними тарифами залежно від способу оплати. Це означає, що скільки коштує квиток, може залежати не лише від маршруту, а й від обраного методу розрахунку. Безготівкова оплата стає дешевшою, а це світовий тренд.

Соціальна підтримка

Пільги для пенсіонерів, студентів, ветеранів та інших категорій громадян залишаються важливою частиною тарифної політики. Проте компенсації від держави не завжди повністю покривають витрати міст на пільговий проїзд. Це створює додаткове навантаження на місцеві бюджети.

У 2026 році українські міста демонструють дві паралельні реальності в громадському транспорті. Базова вартість проїзду в комунальному транспорті великих міст тримається на рівні 8–10 гривень, а при купівлі пакетів поїздок може бути ще нижчою.

Водночас приміські маршрутки коштують у 10-12 разів дорожче – від 35 до 75 гривень за поїздку. Це створює серйозне навантаження на бюджети людей, які живуть у передмістях і щодня добираються до роботи в місто.

Така різниця обумовлена місцевою бюджетною політикою, рівнем дотацій і міськими рішеннями щодо доступності транспорту. Кожне місто шукає власний баланс між соціальною доступністю та економічною доцільністю. А от питання інтеграції приміського транспорту в єдину агломераційну систему з прийнятними тарифами залишається відкритим.